なぜ今、あえて“白T”なのか。究極の普通がカルチャーになる理由

白Tが、いまあらためて面白い。コンビニで気軽に買える一枚が話題になる一方で、ヘインズ（Hanes）のような定番ブランドはコラボを通じて別の文脈でも読まれ、ハイブランドまでもがパックTを展開する。白Tはもはや“無難な一着”ではなく、選ぶ意味のあるものになっているのかもしれない。なぜ今、あえて“白T”なのか。究極の普通がカルチャーになる理由を考えたい。

白Tは、なぜ今また選ばれているのか

白Tは、ずっとワードローブの定番にある。けれど今またその存在が気になるのは、ただ着回しやすいからではない。ロゴや装飾で強く見せるファッションが少し落ち着くなかで、白Tのようなベーシックをあらためて選びたくなる空気がある。

シルエット、生地の厚み、首元のバランス、透け感。白Tはシンプルだからこそ、そうしたわずかな違いに選ぶ人の感覚が表れやすい。何枚持っていても、毎年なぜかまた買い足したくなるのも、そんなアイテムならではの不思議な魅力だ。ほんの少しの差で、その年の気分まで変わって見える。

いちばんシンプルな一枚にこそ、その人の好みが出る。白Tがいまあらためて選ばれているのは、そこに自分らしさが宿るからではないだろうか。

ヘインズとコンビニ白T。“究極の日常着”の読み替え

その変化を身近なところで感じさせるのが、ヘインズとコンビニ白Tだ。どちらも気負わず手に取れる日常着として親しまれてきた。けれど今は、ただ便利なベーシックではなく、選ぶ理由のある一枚になっている。

◼︎ヘインズ（Hanes）

ヘインズは、白Tの定番として長く親しまれてきたブランドだ。3枚セットの「3P Pack T-Shirt」は、いまも日常着の象徴として根強い存在感を持つ。

コラボ相手の振れ幅を見ても、ヘインズが単なるベーシックではないことがわかる。BIOTOP（ビオトープ）のようなファッション感度の高いショップや、スタイリスト・百々千晴氏、さらには招待制ゲームコミュニティとして知られ、アパレルラインも支持を集めるvaultroom（ボルトルーム）まで。異なる文脈のなかで、それぞれの感覚に響く白Tとして選ばれているところにヘインズの強さがある。

そうしたヘインズの今を象徴するように、2023年には“最高の白T”を追求した「Hanes T-SHIRTS SHIRO」も登場した。

【商品情報】

撮影：E-TALENTBANK編集部

商品名：Hanes T-SHIRTS SHIRO クルーネックTシャツサイズ：S、M、L、XL素材：綿100%価格：税込2,970円

◼︎コンビニエンスウェア（Convenience Wear）

コンビニ白Tのなかでも、いま象徴的なのが、ブランドコンセプトに「いい素材、いい技術、いいデザイン。」を掲げるファミリーマートの「コンビニエンスウェア」だ。

気軽に買える日常着でありながら、「FACETASM（ファセッタズム）」のデザイナー・落合宏理氏がクリエイティブディレクターを務めることで、服としての見え方もきちんと意識されている。実際、2024年にはスタイリスト・長谷川昭雄氏が手がける「CAHLUMN（カウラム）」とのコラボも展開されており、単なる間に合わせではなく、“これがいい”と思って選ばれる一枚になっている。

【商品情報】

撮影：E-TALENTBANK編集部

商品名：アウターTシャツ しろサイズ：S、M、L、XL、XXL素材：綿100%価格：税込1,498円

パックTはラグジュアリーにも広がる

白Tは、価格帯や売り場の違いを超えて広がっている。その象徴のひとつが、パックTだ。もともとは日用品の延長として親しまれてきたこのフォーマットが、いまはラグジュアリーの領域でも成立している。

たとえば、sacai（サカイ）は2枚セットのパックT「THE t-shirt」を打ち出し、JIL SANDER+（ジル サンダー プラス）やPRADA（プラダ）も3パックTシャツを展開している。パックTというごく日常的な発想が、ハイブランドでも成立していることがわかる。

面白いのは、白Tが装飾によって特別になったのではなく、シンプルなままで価値を持っていることだ。ハイブランドがパックTを出すのは、日用品の象徴のようなフォーマットにこそ、ブランドの美意識や素材の考え方が最もはっきり出るからかもしれない。いちばん普通に見えるものをどう成立させるか。その難しさ自体が、ラグジュアリーの価値にもつながっている。

白T専門店が成立する時代

白Tがいま特別に見えるのは、ブランドや価格帯の広がりだけではない。そもそも、白Tだけを扱う専門店が成立していること自体、その存在がただの定番ではなくなっていることを物語っている。

◼︎白T専門店「#FFFFFFT（シロティ）」

「#FFFFFFT（シロティ）」は白無地Ｔシャツのみに特化した、世界初の白T専門店だ。夏目拓也氏がオーナーを務め、東京・千駄ヶ谷に店舗を構える。公式サイトでは、さまざまな個性やストーリーを持った白Tを、まるでワインやコーヒーをテイスティングするように見て、触って、比べながら、自分の一枚を見つける体験として紹介している。

これまでに500種類以上を展開し、通販やECは行わず、土日のみ対面販売というスタイルを10年にわたって続けてきた。それでも日本全国だけでなく、海外からも白Tラバーが足を運ぶという事実は、白Tが、ただのベーシックではもうなくなっていることをよく表している。

【店舗情報】

店舗名：#FFFFFFT（シロティ）住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-3-5 1F営業時間：毎週土曜日 12:00〜19:00 / 日曜日 12:00〜18:00 不定休公式サイト：http://www.fffffft.com/

“究極の普通”は、もう無難ではない。白Tはいま、その人らしさがいちばん静かに表れる一枚になっている。どこでも買えるのに、どれでもいいわけではない。選び方にその人の価値観がにじむ。そこに、いまの白Tのカルチャーが表れている。