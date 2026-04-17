◇インターリーグ パドレス5−2マリナーズ（2026年4月16日 サンディエゴ）

パドレスは16日（日本時間17日）、本拠でのマリナーズ戦に勝利。連勝を8まで伸ばした。

2回にタティスの2点打など4安打を集めて一挙4点。4−2の7回にはマチャドの適時打でリードを広げた。

投げては先発したビューラーが5回0/3を5安打2失点と粘投。パドレス移籍後4度目の先発で待望の初勝利を挙げた。

5−2の9回は剛腕クローザー、ミラーがクロフォード、ガーバー、ヤングを3者連続見逃し三振に仕留める圧巻投球で試合を締めた。

チームはこれでロッキーズ、マリナーズと2カード続けてスイープに成功。8日（同9日）のパイレーツ戦から8連勝を飾り、ナ・リーグ西地区で首位を走るドジャースを1・5ゲーム差で追走している。

ビューラーは24年にドジャースの一員としてヤンキースとのワールドシリーズで優勝投手に輝くなど、ポストシーズンで存在感を発揮し、世界一に貢献した。

24年シーズン後にFAとなり、昨季はレッドソックス、フィリーズでプレー。今季パドレスとマイナー契約を結び開幕前にメジャー契約を勝ち取り先発ローテーション入りした。