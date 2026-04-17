米女子ゴルフツアー・JMイーグルLA選手権初日

米女子ゴルフツアーのJMイーグルLA選手権が16日（日本時間17日）、米カリフォルニア州のエルカバレロCC（6679ヤード、パー72）で初日を迎えた。米ツアー通算1勝の岩井千怜（Honda）がロケットスタート。1イーグル、7バーディーの「63」をマークし、9アンダー。ホールアウト時点で単独首位に立っている。

インスタートの岩井は11番パー5でこの日最初のバーディーを奪うと、ここから勢いが止まらず15番まで驚異の5連続バーディー。さらに16番パー5では2オンに成功し、難しいラインを読み切ってイーグルパットを沈めた。

前半だけで7つ伸ばした岩井は、後半もボギーなしで2つバーディーを奪い、初日を9アンダーで終えた。7アンダーのタバタナキットに2打差をつけ、暫定で単独首位に立っている。既にホールアウトしている日本勢では馬場咲希、山下美夢有、勝みなみが5アンダー、古江彩佳が3アンダーとしている。岩井明愛が2アンダー、西村優菜が1アンダーで続く。櫻井心那はイーブンパー、原英莉花は2オーバーと出遅れた。



（THE ANSWER編集部）