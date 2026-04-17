川口春奈、10キロ減量して7年ぶり映画主演 高杉真宙と初共演、涙の“実話”ラブストーリー映画化
俳優の川口春奈が主演を務める映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』が、10月2日に公開されることが決定した。あわせて特報映像とティザービジュアルも解禁され、約2ヶ月の撮影期間で10キロの減量に挑んだ姿が大きな反響を呼びそうだ。
【動画】切ない表情に心が揺さぶられる特報映像
本作は、日本テレビ系バラエティー『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の人気企画「結婚式の旅」で紹介され、“涙が止まらない実話”として話題となった遠藤和（のどか）さんの手記を映画化。21歳でステージIVの大腸がんを宣告されながらも、夫と生まれてくる子どもへの愛を胸に、懸命に生き抜いた女性の姿を描く。
2018年、青森。当時21歳の和さんに宣告されたのは「ステージIVの大腸がん」。5年生存率、わずか13%との診断を受けた。それでも彼女が手放さなかったのは、夫・将一さん、そして生まれてくる子どもへの愛だった。「絶対、別れない」将一さんのその言葉を胸に、24歳で旅立つその日まで、誰よりも“今”を全力で生きた。
和さんが亡くなる10日前まで綴り続けた手記に出会った本作プロデューサーが、抗がん剤治療を中断してまで子どもを産むという、正解のない問いに向き合い続けた遠藤夫妻の姿に勇気をもらったことをきっかけに、映画化を決意したという。
主人公・和（のどか）を演じるのは、ドラマ『silent』などで等身大の女性像の表現に定評のある川口。7年ぶりの映画主演となる今作では、がんが進行していく姿をリアルに表現するため、順撮りで敢行された撮影にあわせて最終的に10キロ減量。川口は「和さんの人生を自分の身体で残すことができたらと強く思い、肉体的にも精神的にも全てを捧げる覚悟で取り組みました」と振り返っている。
和を支える夫・将一役には、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』など話題作への出演が続く高杉真宙。川口とは本作が初共演となり、「全身全霊で挑む川口さんの熱意、優しさ、周りへの気遣いを隣で見ながら、僕も和さんにとっての将一さんのようになれるよう、寄り添い支える立場として同じ時間を過ごしました」と語り、夫婦の深い愛と葛藤を体現した。
解禁されたティザービジュアルでは、結婚式で愛を誓い、幸せを噛みしめながら見つめ合う和と将一の姿が印象的に切り取られ、「一分、一秒、あなたといたい」というコピーが、限りある時間の中での切実な思いを浮かび上がらせる。
特報映像は、和のウェディングドレス姿とともに「私、がんだった」という告白から幕を開ける。幸せな日常の中で育まれる愛と、突然突きつけられる過酷な現実。和は「もう治らないんだって」とやりきれない思いを吐露する。「後悔しながら死にたくない」と願う和と、「一生大切にする」と誓う将一。さらに「がんでも子どもを産めるんですか」と問いかける場面や日記とともに映る「それでも、あなたに会いたい――」というテロップなど、夫婦の歩む道のりを点描した映像だけで涙を誘う。
監督は、『溺れるナイフ』で知られる山戸結希。繊細な感情表現と映像美で評価される山戸監督が、実在の夫婦が紡いだ“愛の記録”をスクリーンに刻む。
■川口春奈（遠藤和役）のコメント
私自身、TVでこの話を知り、和さんから勇気をもらった一ファンでした。果たして今の自分が演じきれるのかという葛藤もありましたが、 山戸監督と何度も会話を重ね、和さんの人生を自らの身体で残すことができたらと強く思い、肉体的にも精神的にも全てを捧げる覚悟で取り組みました。
撮影中は迷い、悩み、苦しみ、様々な感情になりましたが、高杉さんが絶大な信頼と安心感を寄せられる相手として、一緒に戦ってくれたことがとても励みになりました。
監督、キャスト、スタッフの魂が詰まった、温かい作品です。和さんが生きた証や、和さんを支えた家族の愛と優しさに溢れた姿が、一人でも多くの方に届くことを願っています。
■高杉真宙（遠藤将一役）のコメント
和さんの想いを受け止め、厳しい役作りを課して全身全霊で挑む川口さんの熱意、優しさ、周りへの気遣いを隣で見ながら、僕も和さんにとっての将一さんのようになれるよう、寄り添い支える立場として同じ時間を過ごしました。
僕自身もこの二人の物語にどうやって向き合っていくのかを模索しながらの撮影でしたが、和さんと、その周りの方々の想いを大事にしたいと一日一日、どのシーンも全力で大切に演じました。
山戸監督やスタッフの皆さん、そしてキャスト一同、作品に関わった多くの人が妥協せず、この作品をより良いものにして届けたいという熱い思いがたくさん詰まっています。この優しくて温かい物語が皆さまに届いたとき、どう響くのか今から心待ちにしております。
■遠藤将一さん（遠藤和さんの夫）のコメント
映画化のお話をいただいたのは、3年前でした。それから2年かけて脚本の読み合わせをしているときも、川口さんや高杉さんが演じて下さると伺って驚いたときも、撮影現場にお邪魔しても実感が湧かず、自分たちのこととは思えなかったのが本音です。
でも、完成した映画には確かに、あの頃のみんながいました。愛すること、命を繋ぐこと、ただ仲良く過ごすこと。どんなささいなきっかけでも構わないので、映画をご覧になった方が、いま生きている実感をつかんでもらえたらうれしいです。遠藤和。こんな人もいたんだよ、と。
【動画】切ない表情に心が揺さぶられる特報映像
本作は、日本テレビ系バラエティー『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の人気企画「結婚式の旅」で紹介され、“涙が止まらない実話”として話題となった遠藤和（のどか）さんの手記を映画化。21歳でステージIVの大腸がんを宣告されながらも、夫と生まれてくる子どもへの愛を胸に、懸命に生き抜いた女性の姿を描く。
和さんが亡くなる10日前まで綴り続けた手記に出会った本作プロデューサーが、抗がん剤治療を中断してまで子どもを産むという、正解のない問いに向き合い続けた遠藤夫妻の姿に勇気をもらったことをきっかけに、映画化を決意したという。
主人公・和（のどか）を演じるのは、ドラマ『silent』などで等身大の女性像の表現に定評のある川口。7年ぶりの映画主演となる今作では、がんが進行していく姿をリアルに表現するため、順撮りで敢行された撮影にあわせて最終的に10キロ減量。川口は「和さんの人生を自分の身体で残すことができたらと強く思い、肉体的にも精神的にも全てを捧げる覚悟で取り組みました」と振り返っている。
和を支える夫・将一役には、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』など話題作への出演が続く高杉真宙。川口とは本作が初共演となり、「全身全霊で挑む川口さんの熱意、優しさ、周りへの気遣いを隣で見ながら、僕も和さんにとっての将一さんのようになれるよう、寄り添い支える立場として同じ時間を過ごしました」と語り、夫婦の深い愛と葛藤を体現した。
解禁されたティザービジュアルでは、結婚式で愛を誓い、幸せを噛みしめながら見つめ合う和と将一の姿が印象的に切り取られ、「一分、一秒、あなたといたい」というコピーが、限りある時間の中での切実な思いを浮かび上がらせる。
特報映像は、和のウェディングドレス姿とともに「私、がんだった」という告白から幕を開ける。幸せな日常の中で育まれる愛と、突然突きつけられる過酷な現実。和は「もう治らないんだって」とやりきれない思いを吐露する。「後悔しながら死にたくない」と願う和と、「一生大切にする」と誓う将一。さらに「がんでも子どもを産めるんですか」と問いかける場面や日記とともに映る「それでも、あなたに会いたい――」というテロップなど、夫婦の歩む道のりを点描した映像だけで涙を誘う。
監督は、『溺れるナイフ』で知られる山戸結希。繊細な感情表現と映像美で評価される山戸監督が、実在の夫婦が紡いだ“愛の記録”をスクリーンに刻む。
■川口春奈（遠藤和役）のコメント
私自身、TVでこの話を知り、和さんから勇気をもらった一ファンでした。果たして今の自分が演じきれるのかという葛藤もありましたが、 山戸監督と何度も会話を重ね、和さんの人生を自らの身体で残すことができたらと強く思い、肉体的にも精神的にも全てを捧げる覚悟で取り組みました。
撮影中は迷い、悩み、苦しみ、様々な感情になりましたが、高杉さんが絶大な信頼と安心感を寄せられる相手として、一緒に戦ってくれたことがとても励みになりました。
監督、キャスト、スタッフの魂が詰まった、温かい作品です。和さんが生きた証や、和さんを支えた家族の愛と優しさに溢れた姿が、一人でも多くの方に届くことを願っています。
■高杉真宙（遠藤将一役）のコメント
和さんの想いを受け止め、厳しい役作りを課して全身全霊で挑む川口さんの熱意、優しさ、周りへの気遣いを隣で見ながら、僕も和さんにとっての将一さんのようになれるよう、寄り添い支える立場として同じ時間を過ごしました。
僕自身もこの二人の物語にどうやって向き合っていくのかを模索しながらの撮影でしたが、和さんと、その周りの方々の想いを大事にしたいと一日一日、どのシーンも全力で大切に演じました。
山戸監督やスタッフの皆さん、そしてキャスト一同、作品に関わった多くの人が妥協せず、この作品をより良いものにして届けたいという熱い思いがたくさん詰まっています。この優しくて温かい物語が皆さまに届いたとき、どう響くのか今から心待ちにしております。
■遠藤将一さん（遠藤和さんの夫）のコメント
映画化のお話をいただいたのは、3年前でした。それから2年かけて脚本の読み合わせをしているときも、川口さんや高杉さんが演じて下さると伺って驚いたときも、撮影現場にお邪魔しても実感が湧かず、自分たちのこととは思えなかったのが本音です。
でも、完成した映画には確かに、あの頃のみんながいました。愛すること、命を繋ぐこと、ただ仲良く過ごすこと。どんなささいなきっかけでも構わないので、映画をご覧になった方が、いま生きている実感をつかんでもらえたらうれしいです。遠藤和。こんな人もいたんだよ、と。