巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が初勝利を目指し、１７日のヤクルト戦（神宮）で３度目のマウンドに立つ。２度の雨天中止の影響でローテがずれ込み、中９日での先発となるが「（天候は）自分でコントロールできるものではない。それはそういうものとして対応するだけ」と投球に影響はない。この日は敵地・甲子園でキャッチボール、ランメニューをこなし翌日に備えた。

前回の７日・広島戦（マツダ）では６回５失点（自責４）。３安打に抑えながら２本塁打を浴び、悔いの残る結果となった。「追い込んでから、しっかり打ち取れる配球、そういう反省が残った」と、次回登板ではより丁寧な配球を意識する決意だ。

相手の予告先発は同じテキサス州出身で同学年のウォルターズ。面識はないが、異国の地でともに切磋琢磨（せっさたくま）する仲間だ。ヤクルトとはオープン戦で対戦経験があり「オスナ、サンタナという力のある打者もいるし、当ててくるのがうまい打者もいる。いい打線」と警戒を強めた。カードの初戦で悲願の初勝利を果たし、チームに流れを呼び込む。（北村 優衣）