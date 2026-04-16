4月8日、ニールセンのコンテンツ・インテリジェンス事業部門であるGracenoteが、AIがエンタメコンテンツの発見・視聴方法をどのように変えているかを調査したレポート「AI時代のテレビ検索と発見」を公表した。

■Alpha世代の49%がTV・映画の”おすすめ”を得るためにAIチャットボットを利用

同調査はアメリカ在住のAIチャットボットユーザー4,003人（13～79歳）を対象に、2026年1月23日から2月4日にかけてオンラインで実施されたもの。その結果、様々な目的でのAIチャットボット利用が世代を超えて浸透していることが明らかになった。なかでも過去12～18カ月で利用が増えたと答えた回答者は全世代で66%に達しており、Alpha世代ではその数字が80%に上昇している。さらにAlpha世代の半数超は、毎日AIチャットボットを使用していると回答している。

また、今回の調査対象となったAlpha世代（13～14歳）の49%が、TV・映画の”おすすめ”を得るための最良の手段としてウェブおよびアプリベースのAIチャットボットを選んでいることも報告されている。調査によるとこの世代では、AIチャットボットの利用がストリーミングサービスやケーブルサービスのUI・番組ガイド（41%）、インターネット検索エンジンの結果（11%）を上回っており、エンタメコンテンツの「発見」のあり方が変わりつつある現状が浮き彫りになった。この傾向はAlpha世代に限らず、全回答者の57%が「これらのツールが、コンテンツをなぜ・どこで・いつ視聴するかに関する情報を得るための好みの手段になりつつある、またはすでになっている」と答えている。

■信頼性では従来検索が上回る ただしAlpha世代ではギャップが縮小

一方、データはAIの利便性とその結果に対するユーザーの信頼の間に広がるギャップも示している。回答者は複雑な質問（AIチャットボット68%・従来検索19%）、追加の質問（同69%・18%）、直接的な回答（同54%・31%）、包括的な結果（同50%・30%）といった場面で従来検索よりAIチャットボットを好んでいることもわかった。しかし信頼性については従来検索50%に対しAIチャットボットが27%、正確性でも従来検索46%に対しAIチャットボット33%と、今なお従来検索が上回っている。

今回の調査結果を受けて、Gracenoteのプロダクトシニアバイスプレジデント、タイラー・ベル氏は次のようにコメントしている。

「人々は、何を見るかを探し、見つけ、決めるための新しい手段として、AIを急速に受け入れつつあります。特にAlpha世代の視聴者は、使いやすい会話形式のインターフェースを当然のこととして期待しています。しかし、単に普及したからといって成功したとは言えません。重要なのは『信頼』です。勝者となるプラットフォームは、精査され、タイムリーで高品質なデータに基づいた、人々が実際に頼りにできる視聴体験を提供できるものになるでしょう」

実際、AIが生成した結果の正確性に対する懐疑的な見方は強く、回答者の4人に3人が、主にインターネット検索で照合することでAIチャットボットの回答を確認していると答えている。また、この慎重さはコンテンツのおすすめや番組の視聴可否の確認といったエンタメ特有のユースケースにも及んでいる。エンターテインメントに関するインターネット検索の正確性を「良い」または「非常に良い」と評価した回答者が92%だったのに対し、AIは85%にとどまった。ただし、Alpha世代ではインターネット検索が99%、AIが95%と、その差が4ポイントにまで縮まっている。さらに調査全体を通じて、AIチャットボットが用途別に最も信頼を得ているのは「TV・映画のおすすめ」（26%）と「TV・映画・スポーツ番組の検索支援」（25%）だったことも報告されている。

これを受けて、Gracenoteは「サービスやプラットフォームをまたいでコンテンツライブラリが拡大するにつれ、視聴者は何を見るかを選ぶのにより多くの時間を費やすようになり、即座に正確で関連性の高い回答を提供するツールをより重視するようになっている」と報告している。

■「対話で選ぶ」時代のエンタメ体験はどこへ向かうのか

キーワードを入力して結果を眺める検索や、ストリーミングサービスのレコメンドに並ぶおすすめを受け取るといった従来の体験が、自分の言葉でAIチャットボットに質問して答えを引き出す対話へと移行しつつある。このことからエンタメ発見のインターフェース自体が変わり始めていることがうかがえる。

今回の調査結果をもとに考えると、この変化を最も自然に受け入れているのが、Alpha世代だ。「AIネイティブ」とも言える彼らにとってAIチャットボットは、いわば、エンタメを一緒に探してくれる自分専用のコンシェルジュのようなものであり、個人がより能動的に好みのエンタメと出会うためのツールとして機能している。ただし、AIはもっともらしい誤情報を平然と返すことがあるため、無条件に信頼しすぎるのは危険だ。先述の調査で回答者の4人中3人が回答を別途確認しているのも、その現実を踏まえてのことだろう。

「問いかけて選び取る」という新しい発見体験がAIネイティブ世代を起点に広がっていくことで、エンタメの発見の発見のあり方だけでなく、その先にある体験のかたちも、これまでとは異なるものになっていくのではないだろうか。

参考：https://www.nielsen.com/news-center/2026/gen-alpha-leads-shift-to-ai-powered-entertainment-search-discovery-and-recommendations/

（文＝Jun Fukunaga）