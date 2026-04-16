「THE W 2021」優勝のお笑いコンビ・オダウエダ（小田結希・植田紫帆）が披露したバランスボールを用いた破天荒なネタに、市川團十郎が笑いを堪える危機一髪の場面があった。

【映像】市川團十郎が笑いを堪える危機一髪の場面

4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる、もしくは声を出して笑えば成功となる。

オダウエダはまず「借り物競争」のコントで勝負に出た。小田が「女体盛り」と書かれたフリップを客席に示し、相方の植田が「私でいいのぉ？」と応じて登場するシュールな掴みでスタートする。

残り35秒、次は植田がバランスボールに乗りながら「バランスタワー」ゲームに挑む破天荒なネタを披露した。バランスボールの上で跳ねながらタワーに手を伸ばすと、バランスを崩してタワーを吹き飛ばし、今度は机ごとひっくり返す大立ち回りを見せる。しかし、團十郎は顔を歪ませながらも最後まで笑いを堪え、タイムオーバーでチャレンジ失敗となった。

MCの東野幸治も「惜しかった！」というほどで、視聴者からは「耐えてる」「これはおもろかった」「これは惜しかったw」「笑いそうだった」「いい線いってる」「笑いそうだった」といった反響が寄せられた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送した特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行した。（ABEMA『市川團十郎を笑わせたら1000万円』より）