セルフおかわりで満腹定食！ ルーキーファーム「レストランひまわり イーストモール店」

記事ポイント レストランひまわり イーストモール店が定食と単品ライス向けにごはん無料おかわりサービスを提供セルフ式コーナーが自分のタイミングで好きな量をよそえる利便性を実現牛カルビ定食やメンチカツ定食が無料おかわりと一緒に楽しめる注目メニュー レストランひまわり イーストモール店が定食と単品ライス向けにごはん無料おかわりサービスを提供セルフ式コーナーが自分のタイミングで好きな量をよそえる利便性を実現牛カルビ定食やメンチカツ定食が無料おかわりと一緒に楽しめる注目メニュー

レストランひまわり イーストモール店が、定食または単品ライスを注文した人に向けて、ごはんを無料でおかわりできるサービスを提供しています。

セルフ式の「ごはん処 ひまわり」が、店員を待たずに自分のペースでごはんをよそえる食べやすさをかなえます。

ひまわり特製のだし汁が、食事の締めにだし茶漬けも楽しめるうれしい体験を用意しています。

ルーキーファーム「レストランひまわり イーストモール店」

サービス開始日：2026年3月25日対象：定食・単品ライスを注文した方内容：ごはん無料おかわりサービス提供場所：レストランひまわり イーストモール店

レストランひまわり イーストモール店が、物価高のなかでも満足感を高めるサービスとして、無料でごはんをおかわりできる仕組みを導入しています。

セルフ式サービスが、食べたいタイミングで必要な量だけおかわりできる使いやすさを支えます。

牛カルビ定食

価格：1,210円（税込）内容：十勝産豊西牛のバラカルビを使った焼肉定食

牛カルビ定食が、十勝産豊西牛のバラカルビのうまみをしっかり味わえる焼肉定食として楽しめます。

牛カルビ定食が、ごはんのおかわりサービスと相性のよい満足感ある一品に仕上がっています。

メンチカツ定食

価格：1個 1,078円（税込）価格：2個 1,518円（税込）内容：十勝産黒毛和牛と帯広産豚肉を使った特製メンチカツ

メンチカツ定食が、十勝産黒毛和牛と帯広産豚肉を使った特製メンチカツの食べごたえを楽しめる定食です。

メンチカツ定食が、個数を選べる価格設定で食事量に合わせやすいメニューとして用意されています。

店舗ブランド

創業：1984年運営：株式会社ルーキーファームメニュー：定食・丼物・そば・ラーメンなど

レストランひまわりが、北海道十勝で幅広い食事メニューをそろえるファミリーレストランとして親しまれています。

ルーキーファームが、地域に根ざした食の選択肢を提供する店舗として運営しています。

レストランひまわり イーストモール店の新サービスが、定食や単品ライスをより満足感のある食事へと広げます。

セルフでおかわりできる仕組みが、気兼ねなく自分のペースで食事を楽しみたい人にぴったりです。

人気定食と組み合わせることで、帯広での食事時間をより充実させてくれます。

レストランひまわり イーストモール店のごはん無料おかわりサービスの紹介でした。

よくある質問

Q. ごはん無料おかわりサービスの対象はどのメニューですか？

A. 定食と単品ライスを注文した方が対象です。

Q. ごはんのおかわりはどのように利用できますか？

A. 店内のセルフ式「ごはん処 ひまわり」で、店員を待たずに自分のタイミングで利用できます。

Q. ごはん以外の楽しみ方はありますか？

A. ひまわり特製のだし汁を使って、締めのだし茶漬けも楽しめます。

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