時代を先取りした革新的スポーツカー

クルマ選びの価値観は、この数年で大きく変わってきています。特に環境意識の高まりや電動化技術の進化によって、スポーツカーも従来の「速さ」や「デザイン」だけでは語れない時代になりました。

そうした流れの中で、かつて登場したあるモデルが、いま改めて注目されるようになっています。

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それは最新モデルではなく、むしろ登場から時間が経ったクルマです。しかし、その存在感やコンセプトは色あせるどころか、現在の潮流と重なり合うことで新たな評価を得ています。「時代がようやく追いついた」という声が出てくるのも無理はありません。

そのモデルとは、BMWが世に送り出した「i8」です。初めてその姿が披露されたのは2009年のフランクフルトモーターショーで、「BMW Vision Efficient Dynamics」というコンセプトとして登場しました。

当時としては珍しかった「環境性能とスポーツ性能の両立」という考え方を明確に打ち出し、多くの来場者に強い印象を残しました。

その後、2011年にはより現実的な「i8 Concept」が公開され、2013年にはついに市販モデルとして発表されます。

日本でも同年に注文受付が始まり、電動化時代の象徴的な存在として広く知られるようになりました。

さらに2018年にはオープンモデルである「i8ロードスター」が追加され、ラインナップの魅力が一層広がりました。

外観デザインは非常に特徴的で、2026年の現在でも新鮮さを失っていません。全長4690mm×全幅1940mm×全高1300mmという低くワイドなプロポーションは、まさにスーパーカーのような迫力を備えています。

それでいて空力性能にも徹底的に配慮されており、空気抵抗係数は0.26という優れた数値を実現しています。

リアのU字型テールランプと流れるようなボディラインは、一目でそれと分かる個性を放っています。

足元には20インチホイールが装着されますが、タイヤ幅は比較的細く設定されており、ここにも環境性能を意識した設計思想が表れています。

車体にはアルミニウムやCFRP（炭素繊維強化プラスチック）が積極的に採用され、車重は約1500kgに抑えられています。CFRPはスチールより約50％、アルミより約30％軽いとされながら、高い剛性を確保できる素材であり、軽量化と走行性能の両立に大きく貢献しています。

室内は2＋2のシート配置となっており、スポーツカーでありながら一定の実用性も確保されています。

低いドライビングポジションに加え、当時BMWで初採用となる特徴的なバタフライドアが採用されている点も印象的です。このドアは見た目のインパクトだけでなく、乗り降りの際にも特別な体験を演出します。

パワートレインには、最高出力231PS・最大トルク320Nmを発揮する1.5リッター直列3気筒ターボエンジンと電気モーターが組み合わされています。

2018年の改良ではモーター出力が143PSまで引き上げられ、システム全体では374PS、最大トルク570Nmに達しました。この数値は、軽量な車体と相まって力強い加速性能を生み出します。

また、前輪をモーター、後輪をエンジンで駆動する独自の4WDシステムにより、静かなEV走行とスポーティな走りを高次元で両立しています。

最高120km／hまでのEV走行が可能で、最大35kmの航続距離も備えているなど、日常使いにも配慮されています。

新車当時の価格は2000万円前後と高額でしたが、2026年4月上旬時点の中古市場では700万円台から1300万円前後まで下がっており、現実的に手が届く存在となってきました。この価格帯の変化も、再評価の流れを後押ししている要因のひとつといえるでしょう。

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現在、自動車業界は電動化がさらに加速し、各メーカーがEVや次世代技術を競い合っています。

しかし、その一方で、単なる効率や性能だけではなく、「所有する楽しさ」や「未来へのワクワク感」といった要素も求められるようになっています。

そうした観点から見ると、i8が持っていた先進性や遊び心は、今なお価値を持ち続けているといえます。