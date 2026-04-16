北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が2か月後に迫る中、開催国の1つである米国の市民から大ブーイングが起こっている。定番の観戦文化が禁止されると知り、X上には「FIFAは何やっているんだ？」「アメリカ人にサッカー好きになってほしくないのでは？」と怒りの声が続出している。

今回話題になっているのは「テールゲート」と呼ばれる米国のスポーツ観戦文化だ。テールゲートとは、トラックやSUVの荷台の開閉扉を指す。そこを拠点として、スタジアムの広大な駐車場で試合前に飲み食いを楽しむパーティーを行うのが、特にアメフトなどでは定番となっている。

しかし、開催地の1つであるマサチューセッツ州のジレット・スタジアムは公式サイトに「伝統的な『テールゲーティング（駐車した車の周りで飲み食いすること）』は今大会では禁止」と掲載。NFLペイトリオッツやMLSレボリューションの本拠地であり、普段はテールゲートが行われている場所であるため、地元放送局の「WCVB」や「NBCボストン」が取り上げるなど、大きな話題となった。

スポーツ予測市場プラットフォームの「ポリマーケット・スポーツ」公式Xも「FIFAは米国の主なスタジアムで、W杯の試合前にテールゲートすることを禁じた。テールゲートは通常、無料で参加できる」と報道。米国のファンからはブチギレコメントが相次いだ。

「FIFAは何やっているんだ？」

「アメリカ人にサッカー好きになってほしくないのでは？」

「FIFAはアメリカのスポーツ文化を全く理解していない」

「米国人からテールゲートを止められると思っているなら、世界中の国連平和維持部隊を連れてきたほうがいい」

「俺らはどうやってもテールゲートするからな」

「スマホの画面を叩き割ってしまった」

「アメリカの文化を奪うな」

北中米W杯は史上初の3か国（米国・カナダ・メキシコ）共催で、48チームが参加する過去最大規模の大会となる。6月11日に開幕し、決勝は7月19日に行われる。



（THE ANSWER編集部）