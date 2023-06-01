【三菱 F-2A/B】 4月16日ごろ 再販 価格：1,980円

ハセガワは、プラモデル「三菱 F-2A/B」再販分を4月16日ごろに発売する。価格は1,980円。

本商品は、航空自衛隊の支援ジェット戦闘機「三菱F-2」の1/72スケールプラモデル。「三菱F-2」には単座のA型と複座のB型があり、複座型は主に教育訓練用に使用されている。

外形の特徴は、F-16よりも一回り大きくなった胴体と主翼、新型レーダーを収めるために大型化したレドーム、低空飛行時におけるバードストライク（鳥との衝突）に対処した3分割キャノピーなどがあげられ、主翼などの機体各所には、日本が世界に誇る炭素系複合材料が使用されており、機体重量が低減されている。

搭載兵器は、主翼と胴体を合わせて11箇所にも及ぶステーションに、空対空ミサイル、対艦ミサイル（国産のASM-2等）、各種爆弾、増槽タンクが装備できる。

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※発売日は流通により前後する場合があります。