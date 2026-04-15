「貯金できない50代」が実は間違っていること…FPは断言「まずメルカリと家計簿をやめろ」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元教員でFPの秋山ひろ氏が、自身のYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で、「『もう限界…』貯金が少ない50代女性が、人生詰む前に今すぐやるべき5つのこと」と題した動画を公開した。
動画では、貯金への不安を抱える50代に向け、投資や副業といったハードルの高い方法ではなく、すぐに実践できる具体的な5つの行動を提案している。
秋山氏はまず、「メルカリはやるな！」と意外な提言をした。
目先の小銭を稼ぐことに時間を使うよりも、まずは支出の穴を塞ぐことが重要だと説く。バケツに水を貯める例えを用い、穴が開いたままではいくら水を注いでも貯まらないと説明。ポイ活なども「個人情報の切り売りでしかない」とし、安易に手を出さないよう警鐘を鳴らした。
次に「家計簿は捨てろ！」と断言。
1円単位の細かい記録に時間を費やすのではなく、まずは自分が最低限生活するために1ヶ月でいくら必要かを把握することが大切だとした。その上で、年間の生活費にあたる「生活防衛費」を貯金のゴールとして設定することを3つ目のステップとして挙げている。
ちなみに、ある調査によると50代の貯金額の中央値は、単身世帯で120万円、2人以上世帯で700万円だという。
4つ目は「固定費を見直す」こと。
食費などの変動費を切り詰めると幸福度が下がりやすいが、通信費や保険、自動車といった固定費の見直しは、効果が大きく、生活の満足度を下げにくいと解説。特に通信費や保険は、一度見直せば効果が持続するため、優先的に手をつけるべきだと述べた。
最後に「難しいハウツー本は捨てろ！」とアドバイス。本を読んで知識を得ることに時間を費やすと、肝心の行動が遅れてしまうという。行動に繋がる必要最低限の情報を手に入れ、すぐに実践に移すことの重要性を強調した。
これらの5つのステップは、お金の不安を漠然と抱えるのではなく、具体的な行動へと繋げるための道筋を示している。まずは自分の現状を把握し、身近なところから支出を見直すことが、将来の安心への第一歩となるだろう。
動画では、貯金への不安を抱える50代に向け、投資や副業といったハードルの高い方法ではなく、すぐに実践できる具体的な5つの行動を提案している。
秋山氏はまず、「メルカリはやるな！」と意外な提言をした。
目先の小銭を稼ぐことに時間を使うよりも、まずは支出の穴を塞ぐことが重要だと説く。バケツに水を貯める例えを用い、穴が開いたままではいくら水を注いでも貯まらないと説明。ポイ活なども「個人情報の切り売りでしかない」とし、安易に手を出さないよう警鐘を鳴らした。
次に「家計簿は捨てろ！」と断言。
1円単位の細かい記録に時間を費やすのではなく、まずは自分が最低限生活するために1ヶ月でいくら必要かを把握することが大切だとした。その上で、年間の生活費にあたる「生活防衛費」を貯金のゴールとして設定することを3つ目のステップとして挙げている。
ちなみに、ある調査によると50代の貯金額の中央値は、単身世帯で120万円、2人以上世帯で700万円だという。
4つ目は「固定費を見直す」こと。
食費などの変動費を切り詰めると幸福度が下がりやすいが、通信費や保険、自動車といった固定費の見直しは、効果が大きく、生活の満足度を下げにくいと解説。特に通信費や保険は、一度見直せば効果が持続するため、優先的に手をつけるべきだと述べた。
最後に「難しいハウツー本は捨てろ！」とアドバイス。本を読んで知識を得ることに時間を費やすと、肝心の行動が遅れてしまうという。行動に繋がる必要最低限の情報を手に入れ、すぐに実践に移すことの重要性を強調した。
これらの5つのステップは、お金の不安を漠然と抱えるのではなく、具体的な行動へと繋げるための道筋を示している。まずは自分の現状を把握し、身近なところから支出を見直すことが、将来の安心への第一歩となるだろう。
YouTubeの動画内容
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