【一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ】 5月15日11時 オンライン発売予定 価格：1回780円

BANDAI SPIRITSは5月15日11時に一番くじONLINEで発売予定の「一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ」について、全ラインナップを公開した。価格は1回780円。

本製品は「クレヨンしんちゃん」映画シリーズの名シーンや登場キャラクターをもとに再現したフィギュアやグッズを集めた一番くじ。A賞は「ロボとーちゃん 名シーンビネットフィギュア」、B賞は「映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡」に登場した「珠由良ブラザーズ MASTERLISE」など、ファンにはうれしいフィギュアが並ぶ。またラストワン賞は「トッペマ・マペット MASTERLISE」となっている。

この他C賞は塔を駆け上がるしんのすけのシーンや野原一家の指名手配ポスターを描いたビッグタオル、D賞は「マカオ」と「ジョマ」のステンドグラスを再現したガラスプレートなどとなっている。どれが当たってもニヤリとできる製品群となっている。

A賞 ロボとーちゃん 名シーンビネットフィギュア

B賞 珠由良ブラザーズ MASTERLISE

C賞 ビッグタオル

D賞 マカオとジョマ ガラスプレート

E賞 野原一家アクリルスタンド

F賞 しんちゃんラバースタンド

G賞 ファブリックコレクション

H賞 クリアファイル＆ポストカードセット -1993～2008-

I賞 クリアファイル＆ポストカードセット -2009～2025-

ラストワン賞 トッペマ・マペット MASTERLISE

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