5月15日発売「一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ」全ラインナップが公開
【一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ】 5月15日11時 オンライン発売予定 価格：1回780円
BANDAI SPIRITSは5月15日11時に一番くじONLINEで発売予定の「一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ」について、全ラインナップを公開した。価格は1回780円。
本製品は「クレヨンしんちゃん」映画シリーズの名シーンや登場キャラクターをもとに再現したフィギュアやグッズを集めた一番くじ。A賞は「ロボとーちゃん 名シーンビネットフィギュア」、B賞は「映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡」に登場した「珠由良ブラザーズ MASTERLISE」など、ファンにはうれしいフィギュアが並ぶ。またラストワン賞は「トッペマ・マペット MASTERLISE」となっている。
この他C賞は塔を駆け上がるしんのすけのシーンや野原一家の指名手配ポスターを描いたビッグタオル、D賞は「マカオ」と「ジョマ」のステンドグラスを再現したガラスプレートなどとなっている。どれが当たってもニヤリとできる製品群となっている。
A賞 ロボとーちゃん 名シーンビネットフィギュア
B賞 珠由良ブラザーズ MASTERLISE
C賞 ビッグタオル
D賞 マカオとジョマ ガラスプレート
E賞 野原一家アクリルスタンド
F賞 しんちゃんラバースタンド
G賞 ファブリックコレクション
H賞 クリアファイル＆ポストカードセット -1993～2008-
I賞 クリアファイル＆ポストカードセット -2009～2025-
ラストワン賞 トッペマ・マペット MASTERLISE
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025