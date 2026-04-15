＜飽きっぽいタイプ＞仕事や人間関係がマンネリ化したらすぐ辞めたくなる。今の職場を続けるには？
仕事を続けられるかどうかは、人間関係や勤務条件などで決まります。「この職場は合わないな」と思っても、正社員では転職のハードルが上がりますが、パートであれば気軽に辞めて次のパート先を探すママもいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには、4年ほどでパートが飽きてしまうママからこんな投稿がありました。
『人間関係もわかってきて、4年くらいでその職場が飽きてしまう。10年以上同じ職場で仕事を続けている人を尊敬する』
4年どころか2年で飽きるよ！
『特に同じことばかり続けて変化がない職種は飽きるよね』
『2年で飽きる』
『私は長くて3年。そのくらいになると新人扱いもなくて、ベテランとしてあれこれ言われるようになるじゃない。そうなると一気にやる気をなくすよね。最低限のことだけやって最低賃金をもらえたらいいのにと、いつも思う』
パートで働くママたちからは「4年もたない！」、「2年くらいで飽きる」といったコメントが寄せられていました。新しく働き始めたパート先だと、仕事内容を覚えるのに必死だったり、新たに人間関係を構築したりする緊張感があって、毎日が新鮮に感じられるでしょう。
そのうち業務をしっかり覚えると仕事も楽になるものの、変わり映えしない仕事内容に飽きてきたり、「長く働いているからこれもできるでしょう」とどんどん仕事を振られたりするよう。そうするとやりがいや仕事のモチベーションが下がってしまい、「辞めたい」という気持ちが大きくなっていくママたちがいました。また職場の人間関係が変わっても、同じ職場にとどまること自体に退屈さを感じるという意見もあります。
人間関係も面倒になる！でもパートだから数年で転職してもいい
『わかるよ、最近2、3年で何回か転職をしている。仕事もとっくに覚えマンネリ化する。人間関係もだよね、変な干渉に疲れてきたり』
『3年目くらいから、どんどんいろいろな仕事を背負わされる。「給料と合わないな」と思えてきて辞めたくなるパターン』
『最長3年。仕事も飽きてくる、人間関係も嫌になってくる時期だよね。パートだからそれでいいと思ってる』
人間関係が構築されてお互いに慣れてくると、プライベートに踏み込まれることもあるようです。親しくなったことで働きやすくなる一方で、「お子さんが中学生だから土日も働けるでしょ？」と出勤を促されたり、気楽なパートでいたいのに責任のある仕事を背負わされたり。こうしたことから、2、3年でパートを辞めて次のパート先に転職した経験があるママは、投稿者さんだけではない様子です。
ただ正社員ではなくパートだからこそ、そうした数年でパートを変えることは問題ないと考えるママも。仕事にフルコミットしないパートという働き方だからこそ、「人間関係がマンネリしたから」、「仕事に飽きたから」辞めるという判断をしても許されるとママたちは言います。職場もパートさんは数年で辞める可能性があると考えて採用するでしょうから、雇われる側はそこまで悲観的になる必要はないでしょう。
年齢的に転職が難しくなることも。マンネリ化しない仕事なら飽きずに続けられる？
『50代半ば、今の勤務先が10年目。人生最長。それまでは長くて7年かな。前職までは自分の都合や待遇で仕事を選べたけれど、年齢的に今の待遇以上のところへの転職は無理だなと思って定年まで頑張る予定（契約社員）。どこでも働ける資格やスキルがあったり、働かなくても老後まで安泰な経済事情であったりすればいいんだろうけれどね』
『飽きるよ。でも環境も悪くないのに、今からまた仕事を探して新しいことを覚えるのが面倒くさくて』
『うちの職場ではシニアパートが多い。ここを辞めて新しい所に行くのは難しいんだと思う』
『慣れた職場のほうが楽に感じるタイプだから、長く続けていると辞めたいと思わない。辞めたいと思うのは3ヶ月から半年くらいの頃。今の職場は3年半くらい勤めている。入社して数ヶ月は辞めたくてたまらなかったけれど、乗り越えた今は全く辞める気なし』
投稿者さんが「飽きてしまうけれど、本当は長く同じパート先で働きたい」という悩みを抱えているのであれば、考え方を変えてみるのもいいかもしれませんね。実際にシニアパートで10年以上も同じパート先に勤めている人の例を見ると、「転職先がなかなか見つからない」、「どこでも働ける資格やスキルを持っているわけではない」という意見がありました。必要に迫られて、ずっと同じ場所で働いているケースがあることもわかります。
また今の仕事に飽きていても、転職活動をして新しく仕事を覚える面倒さや手間のほうが嫌となれば、この先も働き続けられるでしょう。実際に「私は慣れた職場のほうが楽だと感じるタイプ」、「仕事内容的にずっと同じではないから飽きない」という人もいました。
投稿者さんの場合も、もし次に転職するとなったら外回りや接客があるなど、毎日同じ人だけに会うことがない、仕事内容がマンネリ化しにくい、そんなパート先を選ぶのもよさそうです。そうすれば仕事に新鮮味があり、飽きずに続けられるかもしれませんね。
文・AKI 編集・こもも