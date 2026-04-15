「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月14日の第1試合。TEAM雷電の「強気のヴィーナス」こと黒沢咲（連盟）が、自身のプロフィールに「特技：ドラ引き」と記すように、あまりに鮮やかなアガリを披露した。

【映像】ドラの方から近寄ってくる！黒沢咲、一発でドラを引くアガリ（実際の瞬間）

場面は東2局、黒沢の親番。2万5000点持ちの3着目から加点を狙う一局。配牌はソウズ・マンズ・ピンズがバランスよく並び、順子系への伸びが期待できる形。黒沢は不要牌を迷いなく整理し、淀みのない手順で手牌を育てていく。

5巡目にカン七万を引き入れてイーシャンテンとなると、8巡目に三万を引き寄せてテンパイ。平和確定の二・五万待ちで、迷わず即リーチを放った。注目すべきは、この瞬間の山。待ちは十分に残っていたが、その中でも最高の結果を呼び込むのがセレブの真骨頂だった。

次巡の9巡目、黒沢が引き当てたのは、この局のドラである二万。まさに狙い澄ましたかのような一撃は、リーチ・一発・ツモ・平和・ドラ。親の満貫1万2000点を奪取し、一気にトップ戦線へと躍り出た。

この完璧なアガリに、プレーヤー解説を務めた渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）も感嘆。「咲さんだからアガれてましたね。なんだか、牌が咲さんのことを好きなくらいきれいに来てましたね」と、牌との相思相愛ぶりを独特の表現で称賛した。

「特技・ドラ引き」という言葉が単なる公約ではないことを証明してみせた黒沢。ファンからは「特技きたあああああ」「流石特技ドラ引き」「ほんまこの人の麻雀面白いw」「お嬢やったぜ」と、そのスター性と破壊力に酔いしれるコメントが殺到した。

技術と華やかさ、そして愛牌心。黒沢咲にしか描けない「セレブ・ロード」が、セミファイナルの舞台を美しく照らし出している。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

