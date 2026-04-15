イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は14日（現地時間）、イラン国内に残存する濃縮ウランを外部に搬出することが、対イラン戦争終結のための核心的な条件だと明らかにした。

カッツ氏は同日、映像を通じた声明で「昨年の12日戦争と最近の軍事作戦で、イランの核プログラムと核兵器製造能力は事実上破壊された」と評価した。

続いて「現在残っている問題は濃縮された物質（ウラン）であり、これは今後核プロジェクトを再開しようとする試みの基盤となる可能性がある」とし、「したがって米国とイスラエルは、この物質をイランの外へ完全に搬出することを今回の軍事作戦終了の前提条件として定義した」と強調した。

これに先立ち、2018年にドナルド・トランプ政権が包括的共同作業計画（JCPOA）から脱退すると、イランも縮小していたウラン濃縮活動を再開した。

現在、イランは60％濃度の濃縮ウラン約440キロを保有していることが分かっている。

米国は終戦交渉の過程で該当物質の全量国外搬出を要求しているが、イランは制裁解除などを条件に自国内での希釈の可能性を提示して対抗している。

これとともに、米国が地下施設に保管されているとされる濃縮ウランを確保するため、特殊部隊を投入する作戦まで検討したという報道も出ている。