『サレタ側の復讐』第3話 サレ妻たちが最初のターゲット“義隆”二階堂高嗣に罠を仕掛ける
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第3話が15日深夜に放送される。
【写真】サレ妻たちの復讐計画が始動！
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■第3話あらすじ
交換復讐の最初のターゲットは、奈津子の夫・義隆（二階堂高嗣）。佳乃の作戦通り、証拠を集めるために奈津子は家の隅々に隠しカメラを設置し、義隆に偽の不在予定を伝えて“罠”を仕掛ける。
狙い通り、まんまと家を訪ねてきた不倫相手・まどか（矢野ななか）との様子を、モニター越しに監視する奈津子と佳乃、麗奈だったが予期せぬ事態が発生。奈津子は証拠集めに疲弊するなか、更なる復讐を決意する！。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
【写真】サレ妻たちの復讐計画が始動！
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
交換復讐の最初のターゲットは、奈津子の夫・義隆（二階堂高嗣）。佳乃の作戦通り、証拠を集めるために奈津子は家の隅々に隠しカメラを設置し、義隆に偽の不在予定を伝えて“罠”を仕掛ける。
狙い通り、まんまと家を訪ねてきた不倫相手・まどか（矢野ななか）との様子を、モニター越しに監視する奈津子と佳乃、麗奈だったが予期せぬ事態が発生。奈津子は証拠集めに疲弊するなか、更なる復讐を決意する！。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。