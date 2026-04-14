＜ご近所ガチャ、ハズレ？＞新参者を無視する隣人、あいさつしたら怒り出し…何が起こっているの？
みなさんはご近所さんとどのようなお付き合いをされていますか？ 昨今はさまざまな事情により、近隣との付き合いはあえてやらない選択をするケースもあるようです。とはいえ、昔ながらの賑やかなご近所付き合いをされているご家庭もあるでしょう。しかし人が集まるところには、必ずトラブルは起こるもので……？
『引っ越した家の隣人が少し挙動不審なんです』
投稿者さんから寄せられたのは、隣人トラブルでした。どうも引っ越し早々おかしなことを言われたようです。一体何があったのでしょう？
『引っ越してすぐ、お隣さんにご挨拶に行ったんです。すると、挨拶に返事もせず「まずは会長の家に行くべきでしょう！」と怒り出して……。よくよく考えるとこのかた、引っ越し前からわが家の周りをウロウロしていたし、ご近所のかたかと挨拶をしても無視されたんです。しかし別の近隣のかたに話を聞くと、このエリアに昔から住んでいる人たちとは非常に仲がよく、地域のためによく働いているのだそう。このような人、皆さんの周りにもいますか？』
引っ越しの挨拶をしに行ったのに、突然怒られることとなった投稿者さん。これはなかなかパンチのある怖い話ですね。しかも引っ越し準備中の自宅周辺をうろついている姿をよく見かけたとなると、外から様子を伺っていたとも考えられそう。自分たちには驚くような態度をとるのに、古くからの付き合いは大事にしている、地域貢献にも携わっていると聞かされると、その二面性にまた得も言われぬ不気味さを感じますね……。どう関わっていけばいいのでしょう。
ある考察に戦慄が走る……！
『その隣人、投稿者さんがなぜ会長さんに挨拶に行っていないことを知っているのかしらね』
背筋がゾクッとするようなこの指摘。そうですよね、なぜ隣人は知っていたのでしょう。選択肢はいろいろ出てきそうですが、ずっと見張っていたのか、会長や近隣のかたから「挨拶に来ていない」と即座に報告を受けていたのか。どちらにしてもなかなかの恐怖です。投稿者さんの話によると、家の引き渡しから住みはじめるまでには1か月の空白期間があり、住む1週間前に挨拶に行ったのだそう。真相を知りたいような知りたくないような……。
「まず会長にあいさつ」が地域のルールである可能性も
『そんな風習がある地域なのかも。うちも新築するときハウスメーカーから、この辺りは町会長さんたちに挨拶してからのほうがスムーズだとアドバイスされたよ。顔合わせみたいに公民館で町会長さんたちにいろいろ聞かれて面倒だったけど、いざ引っ越しの挨拶周りをしたら、「あ〜、町会長さんから聞いた○○さんね」って感じで超ウェルカムなムードだった』
『地域によるだろうけど、私が引っ越してきたときもお隣さんが引っ越してきたときも、「後日町内会長さんがご挨拶にきます」って言われたし言ったなあ』
風習……と言っていいのでしょうか。住んでいる場所ならではの風習、いわゆる独自ルールがあるのかもしれませんね。新築を建てる場合は、ハウスメーカーさんや不動産屋さんがアドバイスをくれるなんてケースも。しかしこのような少々厄介な独自ルールがあるなら、新築・中古問わず教えておいてほしいですね。とはいえ、住んでいる人たちしか知らない、本格的に秘密裏におこなわれている独自ルールの可能性も……。さらに怖い話になりそうです。
気にしないほうがいい。あいさつはしておこう
『せっかくの新しい生活だから、あまり気にしすぎないで。愛想はよくないけど、実はいい人って可能性もゼロではないし』
『怖い隣人！ 外で会ったら会釈だけして、ササっとその場を離れたほうがいいかもしれませんね』
「隣人ガチャハズレっぽいね」なんて声まで寄せられた今回のトークテーマ。いろいろと思うことや不安も多々残りましたが、コレ以上のトラブルが起こりそうでなければ、当たり障りなく気にしすぎないようにして暮らしていくことが一番かもしれませんね。もちろん、相手に無視されても、こちらからは毎回きちんと伝わるよう、できるだけ明るく挨拶するなどは欠かさないようにしたいものです。相手が無視するからといって自分たちも無視するのでは、新たなトラブルを招きかねません。どうしても不安がぬぐいきれない場合は、仲介してもらった不動産屋さんに相談してもいいかもしれません。これ以上何も起こらないことを祈るばかりです。