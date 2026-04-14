【ヨッシー ポップコーンボックス】 4月24日 発売予定

TOHOシネマズは、全国の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」上映劇場にて4月24日から「ヨッシー ポップコーンボックス」を販売すると発表した。

本製品はポップコーンLサイズ付きのポップコーンボックス。海外の劇場でも販売されており、ヨッシーがタマゴを抱いて座る姿がかわいらしい。

タマゴがポップコーン収納部となっており、殻を開けることでポップコーンを取り出せる。この他「キーチェーン付きドリンクカップ」などに加え、各種グッズを販売予定。

(C)2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.