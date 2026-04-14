「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」ヨッシーのポップコーンボックスが日本でも発売決定
【ヨッシー ポップコーンボックス】 4月24日 発売予定
TOHOシネマズは、全国の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」上映劇場にて4月24日から「ヨッシー ポップコーンボックス」を販売すると発表した。
本製品はポップコーンLサイズ付きのポップコーンボックス。海外の劇場でも販売されており、ヨッシーがタマゴを抱いて座る姿がかわいらしい。
タマゴがポップコーン収納部となっており、殻を開けることでポップコーンを取り出せる。この他「キーチェーン付きドリンクカップ」などに加え、各種グッズを販売予定。
シルエットの正体は⁉️👤✨- TOHOシネマズ公式 (@tohocinemas_m) April 14, 2026
/／#TOHOシネマズ 限定
ザ・プライム・コレクション⭐️
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
🥚ヨッシーポップコーンボックス🍿登場!!
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キーチェーン付きドリンクカップ も販売決定!!🍄
🌟販売日:4.24㊎~
🌟販売劇場:全国の… https://t.co/C01pXQq5Z4 pic.twitter.com/kD9YioHKWO
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