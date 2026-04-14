オウガ・ジャパンは、折りたたみスマートフォン「OPPO Find N6」を4月15日から順次発売する。日本市場へ投入される同社初のフォルダブルモデルで、世界一フラットを謳うディスプレイや、Hasselbladと共同開発した最大2億画素のカメラシステムを搭載する。

ヒンジ構造の刷新で折り目を最小化

メインディスプレイには、4軸の対称構造を採用した第2世代チタニウム高精度ヒンジが搭載される。3D液体プリント技術を用いてヒンジ表面の微細な凸凹を埋めることで、プレート差を0.05mmに抑えた。

さらに、11％幅を広げたウォータードロップ型の折り曲げ構造により、60万回の開閉を繰り返しても折り目がつきにくいフラットな画面を実現し、TÜV Rheinlandの「折り目最小化認証」を取得した。

メインディスプレイは約8.1インチ、カバースクリーンは約6.6インチで、いずれも最大120Hzのリフレッシュレートに対応するAMOLEDディスプレイが採用される。ピーク輝度はメインが2500nit、カバーが3600nitに達し、屋外での視認性を高めた。

また、暗所では1ニトまで輝度を落とせるほか、長時間使用時の目への負担を軽減する「Intelligent Eye Care 5.0」認証も受けている。

Hasselblad監修の4眼カメラシステム

アウトカメラには、Hasselbladと共同開発したカメラシステムが採用される。構成は、1/1.56インチの大型センサーを備えた約2億画素の広角カメラ、光学3倍およびデジタル最大120倍に対応する約5000万画素のペリスコープ望遠カメラ、120度の画角を持つ約5000万画素の超広角カメラ、そして色温度を検知して自然な色再現を可能にするマルチスペクトルカメラの4眼。

撮影機能では、16Kの超高解像度で質感を再現する「Hasselblad 高解像度モード」や、65：24のパノラマ撮影ができる「XPANモード」などを搭載。フォルダブル構造を活かし、本体を折り曲げて三脚なしで撮影する「ハンズフリー撮影」や、カバースクリーンを自分に向けてアウトカメラで自撮りをする機能も利用できる。

大容量バッテリーと最新の処理能力

チップセットには、3nmプロセスを採用したクアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載する。独自の「トリニティエンジン」による最適化で、高度なAI処理と省電力を両立させた。

バッテリー容量は6000mAhで、シリコンカーボンアノードテクノロジーの採用により、折りたたみ時の厚さ約8.9mmという薄型ボディへの搭載を実現した。80Wの有線急速充電（SUPERVOOC）に加え、50Wのワイヤレス充電（AIRVOOC）にも対応する。また、マイナス20度という極寒環境下でも充電や使用できる技術が導入されている。

AI機能とデバイス間連携の強化

ソフトウェア面では、散らばった情報の要約や管理を行う情報アシスタント「AI Mind Space」を搭載する。画面上の日程情報をカレンダーへ自動登録する提案などが可能。写真編集では、不要なものを消去する「AI消しゴム」や、目をつぶった写真を修正する「AIパーフェクトショット」などが利用できる。

最新の「ColorOS 16」では、iOSデバイスとの連携も強化。ファイル共有だけでなく、iPhoneへの着信への応答や通知の受け取りが可能になる。また、大画面を活かしたマルチタスク機能として、最大4つのアプリを同時操作できる「Free-Flow Window」や、手書きメモから図表を作成できる「OPPO AI Pen Kit」に対応する。

販路とプレミアムサービス

メモリー16GB、ストレージ512GBで、価格は31万8000円。カラーは、ブロッサムオレンジとステラーチタニウムの2色。筐体には航空宇宙グレードのアルミニウム合金が採用され、IP56／58／59の防塵・防水性能を備える。

公式オンラインショップやAmazon.co.jp、楽天市場、ECカレントで取り扱われるほか、KDDIの「au +1 collection」や、MVNOのIIJmioやイオンモバイルで取り扱われる。また、量販店のエディオン、コジマ、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラでも取り扱われる。

購入者には数量限定特典として、専用ケース付きの「OPPO AI Pen Kit」がプレゼントされる。また、無償の保護フィルム貼替サービスや、有償修理費用15％割引を含む「OPPO Find N6 プレミアムサービス」も提供される。さらに公式オンラインショップ限定で、1年間画面保証サービスも付属する。

主なスペック 項目 内容 大きさ 開いた時：約146×160×4.2mm閉じた時：約74×160×8.9mm 重さ 約225g メモリー／ストレージ 16GB（LPDDR5X）＋512GB（UFS4.1） メインディスプレイ 8.12インチ（2480×2248、412PPI）AMOLED（SDC E7＋COE）、1-120Hz可変リフレッシュレート、標準輝度600ニト、最大輝度1800ニト、ピーク輝度2500ニト カバーディスプレイ 6.62インチ（2616×1140、431PPI）AMOLED（BOE X3）、1-120Hz可変リフレッシュレート、標準輝度600ニト、最大輝度1800ニト、ピーク輝度3600ニト チップセット Snapdragon 8 Elite Gen 5 リアカメラ 超広角：5000万画素、F値2.0、画角120°広角：2億画素、F値1.8、画角90°、2軸OIS望遠: 5000万画素、F値2.7、画角34°、2軸OIS フロントカメラ 2000万画素、F値2.4、画角91° バッテリー 6000mAh、最大80W SUPERVOOC（急速充電）、最大50W AIRVOOC（無線充電） 認証 側面指紋認証、顔認証 SIM nanoSIM×2、nanoSIM＋eSIM Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Bluetooth 6.0 OS ColorOS 16.0（Android 16ベース）