韓国の人気アイドルグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURA（宮脇咲良、28）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。ロングワンピース姿を投稿した。

「2026年のgelato piqueも、よろしくね」と日本のルームウエアブランド「ジャラートピケ」の春コレクション「CHERRY BLOSSOM COLLECTION」でモデルを務めた。

八重桜をモチーフとした柄の白いロングワンピース姿でピンクの風船を持ったショットや、つぶらな瞳でカメラを見つめたドアップショットなどを公開。また、デコルテや背中を大きく露出したデザインの白いロングワンピース姿も公開した。

ファンやフォロワーからは「SAKURAとSAKURA最高」「クイーン・サクラ」「可愛いすぎて綺麗すぎて美しいすぎるよ〜」「最上級にきれい」「めっちゃメロリン」「美しすぎて語彙力失います」「キュートな一面を魅せつつセクシー」「急に天使があらわれてびびった」「地上に降りてきた妖精のよう」「世界一可愛い」などのコメントが寄せられている。