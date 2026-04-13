お笑いコンビ・次長課長の河本準一が１２日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。自身の壮絶な闘病を赤裸々に語った。

番組の人気企画「メダルゲームシリーズ」でＭＣの有吉弘行とロケに参加。パニック障害とうつ病を発症し、２０２５年２月から４カ月間休養した河本は、有吉と復帰後初めての共演となった。

有吉から「顔色良くなった？」と気遣われると、河本は「大夫良くなりました」と笑顔を見せた。２０１９年から大分県で米作りに取り組み、現在も地元・岡山で作る国産米「準米」や甘酒をプロデュースしている河本はそのきっかけについて、「すい臓の病気してからです。お米しか食べられへんようになって」と明かした。

有吉が「すい臓は何だっけ？」と尋ねると、「お酒とストレスで急性すい炎になって。危なかったです。ホンマに死ぬ病気やったんで」と、２０１０、１５年に急性すい炎で意識がなくなり、ＩＣＵに入るなど一時は危険な状態に陥った当時について語った。

「それでいて去年、また精神的な病気にもなってしまったし」とパニック障害とうつ病にも言及。２４年８月にパニック障害を発症し、「年末にはもうちょっと危なくて。投与しながらですけど、（その年は）ずっと休んで」と明かした。その後、２０２５年２月から４カ月間休養していた。

その間でも農業は続けられたといい、「土は良かったんですよ。裸足で歩いたら何だか気分が高揚して。やっぱり土って…結構合うんやなって思いました。土踏んで、田植えして、疲れたからご飯食べられて。そのサイクルはよかった」と話した。それでも「人前に立つのは時間がかかったんで…。どうしても緊張するし、電車、バス乗れない」と日常生活になかなか戻れなかったことも吐露。「どうしてもあそこの中入ると、二度と開かないと思っちゃう。だから次の駅で降りられるんですけど…、どうしてもちょっと（体が）痒くなって。みんなその道通るんですけど」と振り返っていた。

さらに当時、テレビはもちろんスマホも見ることができなかったそうで、「３０００件ぐらい入ってたんですよ、ＬＩＮＥ。誰一人返せず」と明かした。スマホは医師に預けたといい、「何でも文字化けしてくる。字も読めない…ぐにゃ〜って…」「まあ怖い…目開けててもずっと視界が暗くなる」と告白していた。