和風だしもコンソメも！「手作り万能だし」で身体にやさしい時短ごはんを作ろう

新生活や新年度などで何かと忙しい春。そんなときこそ、しっかり食べて身体をいたわりたいですよね。手作りの「万能だし」があればそれだけで味が決まるから、時短でごはんが作れます。だしの作り方も材料を軽く炒ってからミキサーにかけるだけだったり、鍋に入れて火にかけるだけだったりと意外と簡単。身体にやさしいのも嬉しいポイントです！

常時しておきたい！便利な手作り万能だし

万能粉末だし

みそ汁やうどん、煮物、だし巻き卵、炊き込みごはんなどを作る際、粉末の「だしの素」を使っているという方は多いですよね。実はおうちでも手軽に作れるんです！



@suzu0305_recipeさんの「万能粉末だし」は、鰹節、昆布、干し椎茸、切り干し大根、麹だけで作る“無添加うま味パウダー”。ミネラルと旨みたっぷりで、自然な甘みがふわっと広がります。みそ汁はもちろん、おにぎりに混ぜるだけでもびっくりするほどおいしいのだとか。



ぜひ、常備して日々の料理に取り入れてみてくださいね！

スープをはじめ、煮込みや炒め物、パスタの味付けなどで活躍する「コンソメ」。



@mutenka_harapekoさんは、玉ねぎやにんじん、セロリ、にんにく、ベーコンなどの食材を使って手作りしています。



作り方は、食材を適当な大きさに切り、ミキサーにかけてからフライパンで炒めます。そのままフライパンで炒め続けても良いのですが、オーブンを使うと楽に仕上がります。



手作りだとお好みの味に調整できて、栄養を丸ごといただけるのが魅力。ほかの野菜でもアレンジOKなので、おうちにあるものを活用しながら挑戦してみては。

自家製コンソメ｜Instagram（@mutenka_harapeko）鶏がらスープの素

卵スープや麻婆豆腐、チャーハンなど、加えるだけでさまざまな中華料理の味が簡単に決まる「鶏がらスープの素」。



「鶏がら」がないと作れないかと思いきや、@kei_recipeさんは鶏胸肉を使って旨みたっぷりの鶏がらスープの素に！



鶏胸肉や玉ねぎ、セロリなどの野菜をミキサーにかけた後、フライパンに入れて水分を飛ばし、オーブンで焼きます。仕上げにミキサーで粉末にすれば出来上がり。



これさえあれば、いつものおうち中華を格上げできますよ♪

自家製鶏がらスープの素｜Instagram（@kei_recipe）水出汁の作り方

和風の顆粒だしのように使える@pomi_gohanさんの「水出汁」。



作り方は、昆布と煮干しを水に入れたら冷蔵庫で待つだけ。翌朝にはおいしい「だし」ができています。



待つ時間はかかるものの、火を使わずに簡単に作れるのが大きな魅力。みそ汁やお吸い物、親子丼に茶碗蒸しなど、これまで顆粒だしを使っていた料理にぜひ活用してみてくださいね！

水出汁｜Instagram（@pomi_gohan）白だし

手軽に料亭のような品のある味つけができると人気の「白だし」。



@mikomama_recipeさんは一時期、全ての料理に白だしを使うほどの白だしヘビーユーザーで、当時は無添加白だしを使っていたのだとか。手作りすれば無添加はもちろん、高コスパで、もっと早く手作りすれば良かった……と後悔したそう。



作り方もお鍋に調味料や昆布、かつお節を順番に入れて火にかけるだけなので、とっても簡単。だしをとった後の昆布とかつお節は、フライパンで水気を飛ばせば「ふりかけ」として楽しめますよ♪

自家製白だし｜Instagram（@mikomama_recipe）めんつゆ

暑い季節に欠かせない、そうめんやそば、うどんなどの麺料理はもちろん、煮物、炒め物、丼ものなど幅広い料理に使える「めんつゆ」。



@yuko_nikoniko_gohanさんのレシピなら、醤油、みりん、酒、出汁パックを煮るだけで完成しちゃうんです！



調理時間5分程度なので、めんつゆを買いに行くより早いかも？ これを機に市販品から切り替えてみてはいかがでしょうか！

やさしさ染みる♡手作りめんつゆ｜Instagram（@yuko_nikoniko_gohan）

万能調味料！「焼き肉のたれ」も手作りできる

出典：https://www.instagram.com

焼き肉に使うのはもちろん、あらゆる料理の味付けにも使える「焼き肉のたれ」。手作りすればさらにおいしさや食べる楽しみが広がります！



@junko_okさんのレシピは、りんごがたっぷり入ってお肉も野菜もどんどん進む味わい。このたれにお肉を漬け込むのもおすすめだそうですよ。ぜひ試してみたいですね！

りんごたっぷり手作り焼肉のたれ｜Instagram（@junko_ok）手作りならではのおいしさを楽しもう！

おいしいだしや調味料を使うと、素材の味が引き立ち、味もサッと決まります。一度、手作りのおいしさを知ったら、市販品にはもう戻れないかもしれません！



毎日の料理がぐっとラクに、そして楽しみになるはず。ぜひ一度、手作りの万能だしを取り入れてみてくださいね。