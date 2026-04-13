会社の歓迎会で泥酔した50代の男性は、帰り道に尿意を催し、つい路上で「立ちション」をしてしまった。運悪く警察に見つかり交番へ同行されたが、悲劇はそれだけで終わらず……。

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男が行き着いた残酷な結末とは。永峰英太郎氏の『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（三笠書房）の一部を抜粋し、誰にでも起こり得る恐ろしい落とし穴を紹介する。



写真はイメージ ©west/イメージマート

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ユニフォームのままで歓迎会に参加

大阪府吹田市に住む50代の清掃会社に勤める男性は、ある平日の夜、梅田の繁華街の飲み屋で行われた、中途社員の歓迎会に参加していた。昼間の仕事が延びてしまい、出先から直接お店に行かざるを得なくなり、服装は会社のユニフォームのままであった。

歓迎会は大いに盛り上がり、男性はビールや焼酎などを飲み続けて、歓迎会が終わる頃にはベロベロの状態になっていた。

最終電車で自宅の最寄り駅に着き、徒歩で帰宅の途についていた男性は、突然、尿意を催す。

駅から近い場所で、人通りもあるのだが、酔っぱらっていたこともあり、「このまましちゃおう」と、自身の陰部を出し、商店街の電信柱に向けて、思い切り放尿を始めた。

その行為が、近くを歩いていた女性の目に入った。行為はもちろん、陰部も、である。その女性は、たまたま近くを巡回していたお巡りさんに「なんか変な人がいます！」と告げた。

お巡りさんに見つかり交番へ

お巡りさんは男性に駆け寄ると、「何をしているんですか！」と怒鳴った。

ハッとした男性だったが、途中で止めることもできず、「すいません」と謝りながら、放尿を続けた。

周りには、野次馬も集まってきた。行為後、お巡りさんから「交番まで同行を願います」と、まさかのひと言。男性は、コトの重大性に気づく。

立ちションをすると、どのような罪に問われるのか。まずは「軽犯罪法違反」である。

軽犯罪法第1条26号では「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を、1〜30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料で処罰することとしている。

また、男性が立ちションをする際は、陰部を露出するため、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をする犯罪として、「公然わいせつ罪」にあたる可能性もある。

とはいえ、この男性は逮捕までは至らず、お巡りさんから説教を受けただけで解放された。

SNSで立ちション姿が拡散

あくる日である。

出社すると、上司から呼ばれた男性は、あるSNSの画面を見せられた。そこには、会社のユニフォームを着て、放尿している男性の姿があった。その投稿は拡散され、会社にも「清掃会社の人間が立ちションですか？ 二度とこの会社を利用しません」という文言とともに、直接送られてきた。

男性は、何一つ言い訳をすることができなかった。会社としても、黙って見過ごすわけにはいかない。

結局、男性は著しく会社の名誉を傷つけたということで、懲戒解雇となった。

そしてSNSでの拡散により、彼の顔や勤務先が特定されたことで、同業他社に面接に行っても門前払いとなった。

独り身だった男性は誰に相談することもできず、お酒に逃げていき、やがて貯金も尽き、複数の消費者金融に手を出していった。そこからはもう、借金は雪だるま式に増えていき、その男性は破産するしかなかった。

立ちションが、すべての起因となったのだ。

〈「年金なんて私が定年になる頃には破綻している」と未納を続けたツケ…熟年離婚で自由を手に入れるはずだった女性を襲う“老後破産”の危機〉へ続く

（永峰 英太郎／Webオリジナル（外部転載））