畑芽育・久間田琳加・横田真悠・NiziUリマ「エッセンシャル」新CMで美髪なびかせる ドライブしながら「LOVEマシーン」歌唱
【モデルプレス＝2026/04/13】畑芽育、久間田琳加、横田真悠、RIMA（NiziU）が出演するヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」の新CM「さらツヤすぎる！Essential！（LOVEマシーン）」篇が、4月13日より全国放映開始される。
【写真】人気女優・アイドルら「LOVEマシーン」歌唱した貴重映像
新広告モデルの畑、久間田、横田、RIMA（NiziU）は、同世代の女性から支持され、明るい笑顔が似合い、髪が“さらツヤすぎる”アイコンとして選ばれた。本CMでは、その仲良しの女子4人組が、ドライブ中にカーステレオから流れる音楽に合わせて大声で歌う、ハッピーな感情が最高潮となる瞬間を描いている。CMソングは、世界観にぴったりな、明るくポジティブで歌うことでハッピーな気分になれる楽曲として、モーニング娘。の「LOVEマシーン」を選曲。実際に4人が歌いながら楽しむ姿を通して、前向きでプレイフルなブランドの魅力を表現している。
メイキング映像では、春らしいパステルカラーの衣装に身を包んだ4人がさらツヤなストレートヘアをなびかせながら、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨む和やかな様子が収録されている。全員で息を合わせて髪をなびかせるポーズを披露する印象的なシーンも見どころだ。撮影中には、顔を寄せ合ったり頭同士がぶつかって笑い合ったり、仲の良さがうかがえるシーンも満載。カットがかかっていない場面でも「LOVEマシーン」の手ぶりを見せるなどノリノリな様子で、終始笑顔の絶えない現場の様子が伝わってくる。まるでプライベート旅行でのドライブ中のひとコマのような、ハッピーで自然体な4人の表情を見ることができる。（modelpress編集部）
Q.今回のCMは4人でドライブしながら歌うシーンが印象的ですが、本日の撮影はいかがでしたか？
RIMA：エッセンシャルで初めてお会いする皆さんと共演することができて、まずめちゃくちゃ嬉しいのと、ドライブで一緒に盛り上がるのも、だんだん仲良くなってる気がしてめちゃくちゃ楽しく撮影できました。
畑：打ち解けてきましたね。まさかアカペラ生歌だと思わなかったです。
久間田：確かに。カラオケみたい。
横田：本当に、風をうまく駆使しながら。
畑：そうそう、風が吹いてたからなかなか難しかったですけど、楽しかったです。
久間田：本当にカラオケみたいで、みんなでダンスしながら撮影したり、なかなかこんなにノリノリで撮ることもないからとっても楽しかったです。
Q.CMではハッピーが爆発する瞬間を描いていますが、撮影中にハッピーと感じたことがあれば教えてください。
横田：いっぱい風を浴びながら撮影したんですけど、Vチェック（モニター確認）してる時に、みんなの髪がすっごいサラサラになびいてるのを見て、すごいハッピーになりました。
畑：確かにサラサラでした。いわゆるシャンプーのCMだっていう、髪の毛のなびく感じを見て、それを自分がやってるんだって思ったら確かにテンション上がる、ハッピーでした。
RIMA：今後自信持てそうですね。
畑：本当に自信持てると思います。
久間田：グラフィック（スチール）撮影の時にこの「パッ」てやる（髪を綺麗になびかせながら撮影をする）のがすごい難しくて。でも日が経って今（CMを）撮影してるんですけど、今回は（髪をなびかせながらの撮影が）うまいこといった感じがしてちょっと嬉しかったです。
Q.最近身の回りであった天使みたいに優しすぎるエピソードがあれば教えてください。
久間田：控室で畑さんが「寒くない？」と何度も聞いてくださって。
畑：そう、寒いかと思って。でもすごく暑がりらしいです。「暑いからしょうがないんです」って言ってて。「え、嘘。まだ寒いですよ」と思いながら（笑）。
久間田：気を使ってくださって、天使みたいに優しかったです。
畑：とんでもない、そんなことないです。嬉しい。
RIMA：メンバーのことになるんですけど、最近ずっとツアー練習とかアルバムの準備をしてて、結構ダンス授業が長めにあるんですけど、その時に誰かが「今日はパンを買ってきた。みんなのためにパンを買ってきた」、そしたら誰かが「今日はケーキを買ってきた」って言って、みんながちょくちょく差し入れを買ってから練習に来るっていうのが、もう本当に天使すぎて。次は私が何か渡せたらいいなと思います。
畑：なんて気配りのできるメンバーさんたちだ…。
横田：私は、昨日「カードを更新してください」みたいなメールが来て。カード情報を全部入力した後に「やばい、絶対詐欺だ」と思って。
一同：（笑） 。
横田：すぐマネージャーさんに「どうしよう、どうしよう」って連絡したら「とりあえずここに電話して」って言われて、電話して無事に止められました。
畑：良かった。危ない。だいぶ救われてますね。
横田：命綱です。天使すぎます。いつもありがとうございます。
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【写真】人気女優・アイドルら「LOVEマシーン」歌唱した貴重映像
◆畑芽育・久間田琳加・横田真悠・リマ「LOVEマシーン」歌唱
新広告モデルの畑、久間田、横田、RIMA（NiziU）は、同世代の女性から支持され、明るい笑顔が似合い、髪が“さらツヤすぎる”アイコンとして選ばれた。本CMでは、その仲良しの女子4人組が、ドライブ中にカーステレオから流れる音楽に合わせて大声で歌う、ハッピーな感情が最高潮となる瞬間を描いている。CMソングは、世界観にぴったりな、明るくポジティブで歌うことでハッピーな気分になれる楽曲として、モーニング娘。の「LOVEマシーン」を選曲。実際に4人が歌いながら楽しむ姿を通して、前向きでプレイフルなブランドの魅力を表現している。
◆畑芽育・久間田琳加・横田真悠・リマ、美髪なびかせる
メイキング映像では、春らしいパステルカラーの衣装に身を包んだ4人がさらツヤなストレートヘアをなびかせながら、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨む和やかな様子が収録されている。全員で息を合わせて髪をなびかせるポーズを披露する印象的なシーンも見どころだ。撮影中には、顔を寄せ合ったり頭同士がぶつかって笑い合ったり、仲の良さがうかがえるシーンも満載。カットがかかっていない場面でも「LOVEマシーン」の手ぶりを見せるなどノリノリな様子で、終始笑顔の絶えない現場の様子が伝わってくる。まるでプライベート旅行でのドライブ中のひとコマのような、ハッピーで自然体な4人の表情を見ることができる。（modelpress編集部）
◆インタビュー
Q.今回のCMは4人でドライブしながら歌うシーンが印象的ですが、本日の撮影はいかがでしたか？
RIMA：エッセンシャルで初めてお会いする皆さんと共演することができて、まずめちゃくちゃ嬉しいのと、ドライブで一緒に盛り上がるのも、だんだん仲良くなってる気がしてめちゃくちゃ楽しく撮影できました。
畑：打ち解けてきましたね。まさかアカペラ生歌だと思わなかったです。
久間田：確かに。カラオケみたい。
横田：本当に、風をうまく駆使しながら。
畑：そうそう、風が吹いてたからなかなか難しかったですけど、楽しかったです。
久間田：本当にカラオケみたいで、みんなでダンスしながら撮影したり、なかなかこんなにノリノリで撮ることもないからとっても楽しかったです。
Q.CMではハッピーが爆発する瞬間を描いていますが、撮影中にハッピーと感じたことがあれば教えてください。
横田：いっぱい風を浴びながら撮影したんですけど、Vチェック（モニター確認）してる時に、みんなの髪がすっごいサラサラになびいてるのを見て、すごいハッピーになりました。
畑：確かにサラサラでした。いわゆるシャンプーのCMだっていう、髪の毛のなびく感じを見て、それを自分がやってるんだって思ったら確かにテンション上がる、ハッピーでした。
RIMA：今後自信持てそうですね。
畑：本当に自信持てると思います。
久間田：グラフィック（スチール）撮影の時にこの「パッ」てやる（髪を綺麗になびかせながら撮影をする）のがすごい難しくて。でも日が経って今（CMを）撮影してるんですけど、今回は（髪をなびかせながらの撮影が）うまいこといった感じがしてちょっと嬉しかったです。
Q.最近身の回りであった天使みたいに優しすぎるエピソードがあれば教えてください。
久間田：控室で畑さんが「寒くない？」と何度も聞いてくださって。
畑：そう、寒いかと思って。でもすごく暑がりらしいです。「暑いからしょうがないんです」って言ってて。「え、嘘。まだ寒いですよ」と思いながら（笑）。
久間田：気を使ってくださって、天使みたいに優しかったです。
畑：とんでもない、そんなことないです。嬉しい。
RIMA：メンバーのことになるんですけど、最近ずっとツアー練習とかアルバムの準備をしてて、結構ダンス授業が長めにあるんですけど、その時に誰かが「今日はパンを買ってきた。みんなのためにパンを買ってきた」、そしたら誰かが「今日はケーキを買ってきた」って言って、みんながちょくちょく差し入れを買ってから練習に来るっていうのが、もう本当に天使すぎて。次は私が何か渡せたらいいなと思います。
畑：なんて気配りのできるメンバーさんたちだ…。
横田：私は、昨日「カードを更新してください」みたいなメールが来て。カード情報を全部入力した後に「やばい、絶対詐欺だ」と思って。
一同：（笑） 。
横田：すぐマネージャーさんに「どうしよう、どうしよう」って連絡したら「とりあえずここに電話して」って言われて、電話して無事に止められました。
畑：良かった。危ない。だいぶ救われてますね。
横田：命綱です。天使すぎます。いつもありがとうございます。
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