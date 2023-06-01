あるぞ逆転優勝！マンC、チェルシーを３−０粉砕！首位アーセナルに迫る！シェルキが２A、オライリー＆ゲイ＆ドクがゴール
現地４月12日に開催されたプレミアリーグ第32節で、勝点48で６位のチェルシーと同61で２位のマンチェスター・シティが、前者の本拠地スタンフォード・ブリッジで激突した。
開始16分、ペナルティエリア左でパスを受けたククレジャがネットを揺らし、チェルシーが先制したかと思われたが、オフサイドで得点は認められない。
シティは39分に鋭いショートカウンターを発動。オライリーのボール奪取から、シェルキがシュートを放つも、コースがいまひつとでGKサンチェスにキャッチされる。
両利きの10番シェルキは、後半に入って47分にもペナルティエリア内で右足を一閃。しかし、相手に当たって枠を外れる。
それでも51分、シェルキが左足で上げたクロスから、オライリーがヘッドで叩き込み、アウェーチームがついにスコアを動かす。
勢いに乗るシティはさらに57分、シェルキからラストパスを受けたゲイが押し込み、追加点を奪取。今冬にクリスタル・パレスから加入した25歳のCBは、リーグ戦では新天地初ゴールとなった。
シティの猛攻は止まらない。68分にゴール前でカイセドからボールをかっさらったドクが自ら仕留め切り、リードを３点に広げる。
来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指すホームチームは、83分にククレジャがゴール至近距離でヘディングシュートを放つが、名守護神ドンナルンマの好守に阻まれる。結局１点も返せなかった。
３−０でタイムアップ。ペップ体制10年目で覇権奪回を誓うシティが圧勝し、１試合消化の多い首位アーセナルとの勝点差を６に縮めた。19日にホームで行なわれる次節は、そのアーセナルと天下分け目の直接対決だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】タレント躍動！マンCがチェルシー相手に次々にゴール
開始16分、ペナルティエリア左でパスを受けたククレジャがネットを揺らし、チェルシーが先制したかと思われたが、オフサイドで得点は認められない。
シティは39分に鋭いショートカウンターを発動。オライリーのボール奪取から、シェルキがシュートを放つも、コースがいまひつとでGKサンチェスにキャッチされる。
それでも51分、シェルキが左足で上げたクロスから、オライリーがヘッドで叩き込み、アウェーチームがついにスコアを動かす。
勢いに乗るシティはさらに57分、シェルキからラストパスを受けたゲイが押し込み、追加点を奪取。今冬にクリスタル・パレスから加入した25歳のCBは、リーグ戦では新天地初ゴールとなった。
シティの猛攻は止まらない。68分にゴール前でカイセドからボールをかっさらったドクが自ら仕留め切り、リードを３点に広げる。
来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指すホームチームは、83分にククレジャがゴール至近距離でヘディングシュートを放つが、名守護神ドンナルンマの好守に阻まれる。結局１点も返せなかった。
３−０でタイムアップ。ペップ体制10年目で覇権奪回を誓うシティが圧勝し、１試合消化の多い首位アーセナルとの勝点差を６に縮めた。19日にホームで行なわれる次節は、そのアーセナルと天下分け目の直接対決だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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