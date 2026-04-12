手越祐也『イッテQ』約6年ぶりスタジオ姿に反響、ほぼ変化なし「38って嘘だろ若すぎる見た目」
歌手・タレントの手越祐也（38）が、12日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜 後7：58）に出演。約6年ぶりにスタジオに登場した。
【番組カット】ほぼ元カレ…？手越祐也との再会を喜ぶイッテQメンバー
宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明ける。そして、手越が“お祭り魂”の意志をつなぐ者として指名された。ついにお祭り企画が新章へ突入する。
そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰還。内村光良は「変わらないね」と声をかけ、手越は「一応、維持は頑張ってます」とはにかんだ。
SNSでは「おかえりなさい」「手越がスタジオにいて、みんなと喋ってるの観てなんか泣けてきたよ…」「え!?手越38歳なん!?」「38って嘘だろ若すぎる見た目」など、多数の声が飛び交った。
【番組カット】ほぼ元カレ…？手越祐也との再会を喜ぶイッテQメンバー
宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明ける。そして、手越が“お祭り魂”の意志をつなぐ者として指名された。ついにお祭り企画が新章へ突入する。
そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰還。内村光良は「変わらないね」と声をかけ、手越は「一応、維持は頑張ってます」とはにかんだ。
SNSでは「おかえりなさい」「手越がスタジオにいて、みんなと喋ってるの観てなんか泣けてきたよ…」「え!?手越38歳なん!?」「38って嘘だろ若すぎる見た目」など、多数の声が飛び交った。