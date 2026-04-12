この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が、「【今週のAIトレンド丸わかり】Metaの新体制初のAIモデル「Muse Spark」/GeminiとNotebookLMが統合を強化/Claude Codeの4つの新機能」と題した動画を公開した。本動画では、ここ1週間でリリースされた最新のAIツールや関連ニュースの概要について、速報形式で詳しく解説している。

AIツールの最新情報として、MetaのAI部門が新体制となってから初となるAIモデル「Muse Spark」の公開が紹介された。テキストや画像などをまとめて扱えるマルチモーダル推論モデルであり、Anthropicの「Claude Opus 4.6」に迫るベンチマークスコアを叩き出しているという。また、GoogleのGeminiとNotebookLMの統合強化についても言及。Gemini上で直接ノートを作成できるようになったほか、数学などの質問に対して操作可能なビジュアルを生成する機能が実装されたことを解説した。

さらに、AnthropicのAIエージェント「Claude Code」に実装された、自動テストの自動修正やバックグラウンド監視スクリプトなど4つの新機能を紹介。加えて、映画制作向けの動画生成AIモデル「PixVerse C1」や、AIアバターを生成する「HeyGen Avatar V5」など、多様な最新ツールも取り上げている。ニュース部門では、Anthropicが高度なサイバー能力を持つAIモデル「Claude Mythos Preview」の一般公開を見送り、防衛目的に限定して運用する方針をとったことを報告。また、ChatGPTに月額1万6800円の「Pro」プランが追加されたことや、日本国内における生成AIの利用率が1年間で27%から51%へと急増し過半数に達した調査結果なども共有された。

動画の最後では、紹介したAIツールやニュース記事のリンクを概要(コメント)欄に掲載していると案内し、「ぜひ自分の手で試してみてほしい」と視聴者に呼びかけて締めくくった。急速に進化するAI業界の最新動向を効率よくキャッチアップしたい人にとって、必見の内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

今週のAIツールと最新ニュースの概要
00:58

MetaのAIモデル「Muse Spark」の公開
02:21

GeminiとNotebookLMの統合強化と新機能
04:00

AIエージェント「Claude Code」の4つの新機能
13:24

Anthropicの高性能モデルリリース見送りなど最新AIニュース

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