32歳のレジェンド女優が、幼少期の特殊な家庭環境を明かした。

【映像】幼少期の特殊な父親の仕事＆セクシーなキャミワンピ姿

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな「お騒がせ者」たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる企画である。

浜崎真緒は、「セクシービデオ出演を反対されたが納得できない理由」というトークテーマで衝撃の告白をした。

以前、『愛のハイエナ』の人気企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」に参加した際、セクシー女優としてデビューしたきっかけについて語っていた浜崎。キャバクラの体験入店に行きたいと考えてスカウトに相談したところ、「君は絶対キャバクラじゃなくて、もっといいのがある」と言われ、そのまま事務所へ連れて行かれたという。なんと、事務所に行った当日に出演のサインをしてしまい、ほとんどわけがわかっていない状態でデビューが決まったそうだ。

ひょんなことからセクシー女優デビューしてしまった浜崎だったが、「セクシー女優は親バレが怖いんですよ」とのことで、親には内緒で活動していたという。しかし、デビューしてから2〜3年が経ったとき、表紙を飾った雑誌が親に見つかってしまい、仕事がバレてしまったそうだ。浜崎は当時の親の反応について「すごい泣かれて、すごい怒られて」と大号泣で反対されたことを明かした。

しかし浜崎は、親の反応について浜崎は納得がいかなかったという。それは幼いころの特殊な家庭環境にあったようだ。浜崎は「私が小さいころ、お父さんがセクシービデオの宅配をしていたんですよ。家族みんなで宅配のチラシを配っていたんです」と家族全員で父親の風変わりな仕事の手伝いをしており、「例えば100枚配ったらアイスを買ってもらえて」などと、たくさん配ることでご褒美までもらっていたと明かした。

浜崎は「バレて怒られたときに、こんな娘になるのは仕方がないんじゃないかなって思った」と当時の心境を告白していた。