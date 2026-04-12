女優新木優子（32）が11日、所属事務所の公式ホームページを通じ、俳優中島裕翔（32）との結婚を発表した。

◇ ◇ ◇

2019年にフジテレビのドラマ「モトカレマニア」で地上波連続ドラマに初主演した新木にインタビューさせてもらった。書き出しは「白い肌に黒い髪、吸い込まれそうな大きな瞳」。40年近く女優を取材しているが、その中でも美しさが際立っていた。

正統派美人を相手に緊張したが、見た目をとは違う、フランクなたたずまいにホッとさせられた。質問をすると間髪を入れずに、陽気な笑顔で答えてくれた。気取らずにコロコロと笑う、お笑い好きの一面も見せてくれた。美しく、ひたむきなヒロインを演じることが多かった新木にとって、コメディー要素がたっぷりの「モトカレマニア」は新たな挑戦でもあった。元恋人への思いに引きずられる役柄について聞くと「私にも引きずる部分が多くある。役柄だったり、共演者だったり、スタッフさんだったり」と答えてくれた。夫となった中島裕翔とは17年1月に公開された、ダブル主演の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演。その時から、思いを引きずっていたのだろうか。中島ファンからも「ゆとゆこ」として親しまれた。女性からも支持される新木ならではだろう。【小谷野俊哉】