◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 〇同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、元世界２階級制覇王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に勝利。９回終了後に相手が棄権を申し入れ、ＴＫＯ勝ちし「無事に勝つことができて、今はホッとしております」と安どの表情を浮かべた。

昨年１１月２４日、ＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けして以来、５か月ぶりの再起戦。この日は「打ち合い」をテーマに、積極的に元２階級制覇王者と打ち合った。左のボディーを効果的に使い、相手にダメージを蓄積。７回ごろから、エストラダは「折れているような痛み」を感じ、９回終了後に棄権。天心の指導にあたった元帝拳ジム・トレーナーでＧＬＯＶＥＳジム・葛西裕一会長によれば、ボディーは練習のたまものだった。同氏は「あのボディーは、私も練習中に何度か落とされそうになって。私も、倒されそうになった成果が出たかなと思う」と笑みを浮かべた。

天心は試合後「乗り超えはしたけど、まだまだ。やってきたことが全部出たかというと、全部は出ていない。やるべきことはあるし、やりながら試合中に成長できたかなと思う」と充実の表情で振り返っていた。