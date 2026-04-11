「妊婦さんとは思えないスタイリング」第1子妊娠中のみちょぱ、ハーフパンツコーデを披露！ 「最高かわいい」
「妊婦さんとは思えないスタイリング」第1子妊娠中のみちょぱ、ハーフパンツコーデを披露！ 「最高かわいい」
第1子妊娠中のモデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは4月10日、自身のInstagramを更新。春らしいハーフパンツ姿を披露しました。
【写真】みちょぱ「妊婦さんとは思えないスタイリング」
「妊婦さんとは思えないスタイリング」池田さんは「COACHのブランドマスコットRexy生誕10周年 4月14日まで伊勢丹新宿店 本館1階ザ・ステージで ポップアップイベントが開催中です」とつづり、6枚の写真を投稿。髪をまとめたアップスタイルでレースをあしらった白いブラウスにベージュのジャケット、ブラウンのハーフパンツにロングブーツを合わせた春らしいコーディネートを披露しています。
コメントでは「キレイです」「可愛いー」「髪最高かわいい」「妊婦さんとは思えないスタイリング」「カワイイよ〜」「美優さん綺麗」「春の洋服やバッグが可愛らしいですね」と称賛の声が寄せられています。
「お腹大きくなってる」7日の投稿では、夫でモデルの大倉士門さんとアメリカ・ハワイを訪れた時の様子を公開し、大きくなったお腹がわかるオーバーオール姿などを披露している池田さん。ファンからは「お腹大きい！」「最近みちょぱの顔が幼く見える」「お腹大きくなってる」などの声が寄せられました。池田さんのおしゃれなマタニティコーディネートにも注目が集まっています。(文:福島 ゆき)
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