第1子妊娠中のモデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは4月10日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツの春らしいコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：池田美優さん公式Instagramより）

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第1子妊娠中のモデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは4月10日、自身のInstagramを更新。春らしいハーフパンツ姿を披露しました。

【写真】みちょぱ「妊婦さんとは思えないスタイリング」

「妊婦さんとは思えないスタイリング」

池田さんは「COACHのブランドマスコットRexy生誕10周年 4月14日まで伊勢丹新宿店 本館1階ザ・ステージで ポップアップイベントが開催中です」とつづり、6枚の写真を投稿。髪をまとめたアップスタイルでレースをあしらった白いブラウスにベージュのジャケット、ブラウンのハーフパンツにロングブーツを合わせた春らしいコーディネートを披露しています。

コメントでは「キレイです」「可愛いー」「髪最高かわいい」「妊婦さんとは思えないスタイリング」「カワイイよ〜」「美優さん綺麗」「春の洋服やバッグが可愛らしいですね」と称賛の声が寄せられています。

「お腹大きくなってる」

7日の投稿では、夫でモデルの大倉士門さんとアメリカ・ハワイを訪れた時の様子を公開し、大きくなったお腹がわかるオーバーオール姿などを披露している池田さん。ファンからは「お腹大きい！」「最近みちょぱの顔が幼く見える」「お腹大きくなってる」などの声が寄せられました。池田さんのおしゃれなマタニティコーディネートにも注目が集まっています。(文:福島 ゆき)