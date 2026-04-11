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【いいよね折りたたみ】エルゴ配列の薄型折り畳みキーボード「Keychron B11 Pro」をレビューします。これは打ちやすい！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が自身のYouTubeチャンネルで「【いいよね折りたたみ】エルゴ配列の薄型折り畳みキーボード「Keychron B11 Pro」をレビューします。これは打ちやすい！」と題した動画を公開した。動画では、薄型かつ軽量な折りたたみ式キーボード「Keychron B11 Pro」を取り上げ、独自のデザインや機能性を深く掘り下げている。



戸田はまず、本体のサイズ感と重量に言及。キッチンスケールでの実測値は約258グラムと、スマートフォン1台分程度の軽さであることを示し、「カバンの中に入れっぱなしでもこれなら良い」と携帯性の高さを評価した。本体中央の折りたたみ部分は柔らかい布状の素材で構成されており、微弱な磁力のマグネット式でスムーズに開閉できる様子を実演している。



最大の特徴として挙げたのは、キー群が左右に分かれた「ハの字型」のエルゴノミック配列である。机に自然に手を置いた際の角度にフィットし、「慣れれば全く高速に打てる」「腕の強張りが改善できる」とその実用性を力説した。さらに、中央付近の一部キーが凹凸を持った特殊な形状になっている点にも触れ、誤入力を防ぐ細やかな工夫に関心を示した。また、Bluetooth、有線ケーブル、専用レシーバーの3種類の接続方式に対応している利便性を強調。WindowsとMacの切り替え機能も含め、本体左上に配置された物理スイッチで直感的に操作できる仕様について、「今どのモードか分からなくなることがない」と絶賛した。



動画の終盤、戸田は同製品の価格を11,258円と紹介し「妥当」と判断。持ち運びやすさと実用的なキー配列を見事に両立したデバイスとして、73点という高評価を下した。長時間のタイピングにおける手首や肩への負担を減らしつつ、どこへでも手軽に持ち出せる本製品は、出先での作業環境を改善したいと考えるユーザーにとって見逃せない選択肢となりそうだ。