全国の絶品グルメが一堂に会するイベントが、田上町で開かれています。



10日から始まった『春の全国うまいものグランプリ』。道の駅たがみには、全国から集まった15店舗のご当地グルメが並びます。注目は、札幌船八の『ジャンボいかめし』。



■柏百花記者

「ツヤのあるイカの中に、ぎっしりともち米が詰まっています。いただきます。イカがすごく柔らかくて、なかのご飯にもしっかりイカのうまみが染み込んでいます。」



黒毛和牛のうまみが詰まったメンチカツは、割るとなかからチーズがとろり。生地にタピオカ粉を使ったモチモチの小籠包も人気です。



■公式アンバサダー 片山貴宏さん

「テイクアウトもできるので、買ってお花見に行くなど楽しんでくれたらうれしい。」



『春の全国うまいものグランプリ』は、道の駅たがみと糸魚川市のマリンドリーム能生で12日(日)まで開かれています。