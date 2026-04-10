本田響矢主演、日曜劇場「ＧＩＦＴ」サイドストーリー配信決定 杢代和人・八村倫太郎・森香澄が出演
【モデルプレス＝2026/04/10】TBSでは、4月12日よる9時からスタートする日曜劇場『ＧＩＦＴ』の完全オリジナルサイドストーリー『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』を、『ＧＩＦＴ』初回放送の終了直後から U-NEXTにて独占配信することが決定した。
【写真】山田裕貴・有村架純ら豪華キャスト集う様子
この物語は本田響矢を主演に迎え、杢代和人、八村倫太郎、さらに本編には登場しない澪役として森香澄が出演する。
サイドストーリー『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』は、本田演じる車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎とヤンキー仲間の沖平颯斗（杢代）の友情を、元ヤンの幼馴染・青木澪（森）との再会をきっかけに描いていく。本編では明らかになっていない、知られざる圭二郎と颯斗の、切なくも熱い“衝突しながらも前に進んでいく”ド直球・青春サイドストーリーだ。圭二郎の“不器用だけど、まっすぐな” “愛と絆、時々、恋…”の生き様が変化していく過程を時には真面目に、時にはコミカルに描き、本編の世界観とリンクさせながら繰り広げられる、ここでしか観られない完全オリジナルストーリーとなっている。（modelpress編集部）
日曜劇場『ＧＩＦＴ』のサイドストーリーとして、本編では描かれていない、圭二郎たちの心の変化をより濃く見ていただける、『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』に出演させていただきます。颯斗、そして、中学時代の友人である澪が登場し、それぞれ、もがきながらも懸命に前を向いて進む物語です。本編『ＧＩＦＴ』をより楽しく見ていただけると思うので、是非こちらもご覧ください！
『ＧＩＦＴ』本編では描かれていない、圭二郎と颯斗の友情や葛藤が『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』に詰められているので是非本編と並行してご覧いただきたいです。現場では監督や本田響矢くんと話し合いながら、1シーン1シーンを丁寧に作り上げることができて、とても充実した撮影になりました。楽しみにしていてください！
サイドストーリーオリジナルキャラクター、青木澪役を演じさせていただきました、森香澄です。澪は素直になれない部分もありますが、まっすぐで純粋な女の子です。本編では描かれていない圭二郎と颯斗の関係性に澪がどう絡んでくるのか、ぜひ本編と合わせて楽しみにしていただけると嬉しいです。
サイドストーリーがあると知った段階から、なんとか参加できないかなあと思っていました。圭二郎役の響矢くんとは同い年でもあり、現場で共に時間を過ごすことも多く、もっと一緒にお芝居したいなと願っていたので嬉しかったです！また颯斗役の杢代くんとは、顔馴染みではあったもののお芝居の現場でお会いすることがなかったので、今回会った時にお互い「やっとだね」と言い合いました（笑）。本編では明かされなかった圭二郎の世界を中心に展開されていきます。僕演じる好太郎と圭二郎の関係性などにも是非ご注目ください！
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◆日曜劇場「ＧＩＦＴ」オリジナルサイドストーリー配信決定
この物語は本田響矢を主演に迎え、杢代和人、八村倫太郎、さらに本編には登場しない澪役として森香澄が出演する。
◆本田響矢コメント
日曜劇場『ＧＩＦＴ』のサイドストーリーとして、本編では描かれていない、圭二郎たちの心の変化をより濃く見ていただける、『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』に出演させていただきます。颯斗、そして、中学時代の友人である澪が登場し、それぞれ、もがきながらも懸命に前を向いて進む物語です。本編『ＧＩＦＴ』をより楽しく見ていただけると思うので、是非こちらもご覧ください！
◆杢代和人コメント
『ＧＩＦＴ』本編では描かれていない、圭二郎と颯斗の友情や葛藤が『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』に詰められているので是非本編と並行してご覧いただきたいです。現場では監督や本田響矢くんと話し合いながら、1シーン1シーンを丁寧に作り上げることができて、とても充実した撮影になりました。楽しみにしていてください！
◆森香澄コメント
サイドストーリーオリジナルキャラクター、青木澪役を演じさせていただきました、森香澄です。澪は素直になれない部分もありますが、まっすぐで純粋な女の子です。本編では描かれていない圭二郎と颯斗の関係性に澪がどう絡んでくるのか、ぜひ本編と合わせて楽しみにしていただけると嬉しいです。
◆八村倫太郎コメント
サイドストーリーがあると知った段階から、なんとか参加できないかなあと思っていました。圭二郎役の響矢くんとは同い年でもあり、現場で共に時間を過ごすことも多く、もっと一緒にお芝居したいなと願っていたので嬉しかったです！また颯斗役の杢代くんとは、顔馴染みではあったもののお芝居の現場でお会いすることがなかったので、今回会った時にお互い「やっとだね」と言い合いました（笑）。本編では明かされなかった圭二郎の世界を中心に展開されていきます。僕演じる好太郎と圭二郎の関係性などにも是非ご注目ください！
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