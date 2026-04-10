この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「口が閉じない…」元3本足のサワガニ、3度目の脱皮で体に異変が発生

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「元３本足サワガニが３回目の脱皮で体に異変…？」と題した動画を公開しました。動画では、足が欠損した状態から保護されたサワガニの「ミサワくん」が3度目の脱皮を行い、その後に体の一部に異常が見つかった様子が記録されています。



ミサワくんは保護当時、足が3本しかない状態でしたが、これまでの飼育と2回の脱皮を経て、失った足やハサミを再生させ、ほぼ「完全体」といえる姿まで回復していました。今回、3回目の脱皮も無事に成功し、脱皮から数日後には自分の抜け殻を完食するなど、食欲も旺盛で順調に成長しているように見えました。



しかし、脱皮から1週間ほど経過した頃、投稿者はミサワくんの様子に違和感を覚えます。よく観察してみると、口元にある餌を補助する器官「顎脚（がっきゃく）」の右側が、「ずっと動かない」「閉じる事ができない」という状態になっていました。どうやら今回の脱皮で何らかの不全が起き、口元のパーツが外側に開いたまま固まってしまったようです。



このままでは餌をうまく食べられない可能性があるため、投稿者は冷凍アカムシを与えて食事の様子を検証することにしました。ミサワくんはハサミを使ってアカムシを口元へ運びますが、やはり顎脚が閉じないため、餌を保持するのが難しそうな素振りを見せます。それでも、両手のハサミを器用に使ってアカムシを口に押し込み、少し時間はかかりましたが、無事に完食することができました。



投稿者は、口元の形状に「若干不便さはあるようです」と懸念を示しつつも、自力で食事が可能であることに安堵。「次の脱皮で元に戻るといいな」と、次回の脱皮での完全回復に期待を寄せて動画を締めくくりました。