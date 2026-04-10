フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、フジテレビ宮司愛海アナウンサーの海外留学についてコメントした。

話題のトピックをピックアップするコーナーで、3位に取り上げられたのが「フジテレビ宮司アナ 今秋から海外留学へ」のニュースだった。青井は宮司アナと2年間、フジテレビ系「Live News イット！」（月〜金曜後3・45）のキャスターとして共演しており、コメントを求められた。

すると青井は「これ、3月末のニュースですよね？フレッシュなニュースじゃない…意図的に選ばれましたね？」と逆質問。MC垣花正は「温めてました」と返した。

青井は「留学されるということで、頑張っていただきたいですよね」とエール。「相談とかはなく、私が卒業する前から決めていたみたいで」と明かした。

宮司アナとの関係性についてもツッコまれ、ミッツからは「ちゃんと目を合わせて…？」といじり気味の質問が飛んだ。青井は「もちろんですよ。僕はそう思ってましたけど…。本当に優秀で、すてきな方なんですよ？」と、宮司アナの魅力を熱弁。あらためて「このニュースがフレッシュなんだな…」と首をかしげていた。

宮司アナは最後の出演回で、「もっと国際的な視点で報道に本気で向き合ってみたいと思うようになっていきました。今年の秋からは海外の大学院に留学して勉強することを決意しました」と述べ、海外留学することを報告した。