２月にテレビ東京系「旅バラ・バス ＶＳ 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に大けがを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が１０日までにＳＮＳを更新。リハビリの経過を明かした。

自身のインスタグラムに「１／２荷重で歩けるようになりました。 まだまだ困難な面もたくさんありますが、同時にリハビリが一歩一歩進んでいる喜びも感じます」と胸の内をつづると、続けて「そして、いつもコメントや変わらぬサポートをありがとうございます。とても励みになっています」と感謝の言葉を記した。

さらに「今日はリハビリを頑張ったご褒美に、米沢屋の特製焼肉弁当をいただきました。 明日もリハビリ頑張ります！」と意気込むと、動画もアップ。前園が松葉づえを突きながら歩行の練習をする様子などリハビリに励む姿が投稿された。

この投稿に「凄い回復力ですね 応援してます」「前園さんお疲れ様です リハビリガンバです」「リハビリ頑張ったらご褒美 すごくいいと思います！一歩ずつ回復へ向けてｆｉｇｈｔ」などのコメントが寄せられている。