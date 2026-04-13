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高校の勉強は「積み上げ型」のゲームだった。一瞬で落ちこぼれないための最強の勉強法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

塾講師ヒラが「【新高1へ】”これ”をやると一瞬で落ちこぼれる最悪の原因TOP3」を公開。新高校1年生が陥りやすい勉強の罠と、それを打開するための解決策について解説した。



動画では、新高1生の成績が急激に落ちる理由をランキング形式で発表した。第3位は「疑問を放置した」ことである。高校の勉強は「積み上げ型」のゲームであり、猛烈なスピードで進むため、1つの疑問を放置すると雪だるま式に不明点が膨れ上がると指摘。「学校の授業だけで理解しなければならない」という固定観念を捨て、市販の参考書やYouTube、AIなどを活用し、その日のうちに疑問を解決することの重要性を語った。



第2位には「中学と同じスピードでやっている」を挙げた。高校の勉強量は中学の何倍もあり、丁寧に書いて覚える勉強法では物理的に試験範囲が終わらないと警告。「書く」という行為は「読む」に比べて圧倒的に時間がかかるため、「書く時間を削って読む回数や思い出す回数を意図的に増やした方が記憶に残せる」と具体的なスピードアップの秘訣を提示した。



そして第1位は「暗記を疎かにしている」ことだという。多くの高校生が授業を聞くなどの「インプット」に時間を費やし、知識を取り出す「アウトプット」が圧倒的に足りていないと分析。テスト本番で求められるのは100%アウトプットであるとし、「息をするように何回もテストする」ことの必要性を強調した。



具体的な実践方法として、勉強の合間や1日の終わり、翌朝に「ミニテスト」を繰り返すことを推奨。「テストを習慣化すること。これが高校の勉強で勝ち残るための最も確実な勉強法です」と結論づけ、新高校生が最高のスタートダッシュを切るための方法論を体系的に示して動画を締めた。