既婚歴のない男性のがん罹患（りかん）率は、離婚や死別を含む既婚歴のある男性と比べて68%高く、女性ではその差はさらに大きく、83%に上ることがわかった/Jamie Grill/Tetra Images/Brand X/Getty Images

（CNN）昨今みられる婚姻率の低下により、潜在的な健康上のメリットを享受できない人が出てくる可能性があることがわかった。8日に学術誌「キャンサー・リサーチ・コミュニケーションズ」に掲載された研究は、結婚ががんリスクの低下と関連している可能性があることを示唆している。結婚と健康の改善を結びつける研究がまた一つ増えた形だ。

既婚歴のない男性のがん罹患（りかん）率は、離婚や死別を含む既婚歴のある男性と比べて68%高い。女性ではその差はさらに大きく、83%に上る。

結婚に関する研究では一般的に、異性間の関係において男性の方が女性よりも多くの恩恵を受けるとされているが、今回の研究はその逆を示唆している。

研究著者らは、この知見にはおそらく複数の原因があると述べている。子宮内膜がんや卵巣がんなど一部のがんについては、その傾向が生殖メカニズムに関連している可能性がある。出産経験のない女性は、こうしたがんのリスクが高い。

今回の観察研究は、高齢者ほど相関関係が強く、結婚の効果が時間とともに「蓄積」されることを示唆している。研究の筆頭著者でマイアミ大学ヘルスシステムの疫学者、パウロ・S・ピニェイロ氏はそう述べた。

なぜ 結婚 にメリットがあるのか？

結婚という概念は常に変化し続けているが、ある核心的な問いは変わらずに残っている、とジョンズ・ホプキンズ大学の名誉教授アンドリュー・J・チャーリン氏は言う。それは、人は結婚することで健康になるのか、それとも健康な人が結婚するのかという問いだ。

結婚は一般的に、医療へのアクセスや社会的支援といった恩恵をもたらす。また研究著者らは、既婚歴のある人々はリスクの高い行動をとる可能性が低いとも主張しており、結婚が肺がんや子宮頸（けい）がんの罹患率の低さと強く結びついているというデータを示している。これらのがんは、不特定多数との性行為、喫煙、飲酒といったリスクの高い行動と関連しているといわれる。

さらに「未婚で孤立している場合、検診や予防に参加する可能性が低くなる」とピニェイロ氏は指摘した。

一方で、10年にわたって学術誌やマスメディアにがんと婚姻状況について寄稿してきたジョアン・デルファトーレ氏は、結婚のメリットは多くの場合、結婚そのものではなく、結婚を優遇する制度を反映していると主張する。例えば、多くの健康保険制度は配偶者に補償範囲を拡大する一方で、それ以外の人は除外している。デルファトーレ氏は今回の研究には参加していない。

デルファトーレ氏はこうした制度が、結婚そのものがより優れた結果をもたらすという誤った認識を助長していると述べた。

「人々は『結婚することは良いこと。結婚しないのは悪いこと』という前提から出発し、実際のデータの観点からは意味をなさない形で物事を解釈する」とデルファトーレ氏は語る。研究や医学教育に組み込まれていると同氏が言うその偏見は、「非常に単純化しすぎた」結論につながることが多い。