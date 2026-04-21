世帯年収1000万円と聞くと、多くの人が「裕福な家庭」を思い浮かべるかもしれない。しかし実際には、思ったほどお金が残らないと感じているケースも少なくない。富裕層家庭の支出や意思決定を見てきた森田貴子氏が、世帯年収1000万円家庭の実情と構造的な問題を解説する。※本稿は、税理士の森田貴子『世帯年収1000万円超の人が知っておきたいお金のルール 資産増、年収増、余裕増』（あさ出版）の一部を抜粋・編集したものです。