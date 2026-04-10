「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、ＦＩＸＥＲ<5129.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



８日の取引終了後に、機密性の高い情報や独自のノウハウを外部に出すことなく、組織内で活用できるオンプレミス型生成ＡＩ「Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ ＧａｉＸｅｒ（ソブリンガイザー）」の正式受注を開始したと発表した。同製品は「機密性」「データ主権（デジタル・ソブリンティ）」に重点を置いた製品。外部とのネットワーク接続を制限し、機密データを制限した環境で生成ＡＩを利用したい組織向けに、大規模言語モデルを含む生成ＡＩを実運用で高速に動作させることを目的としたワンストップ提供を行うとしており、提供はハードウェアと同社ソフトウェアを一体化した検証済み構成で納品し、導入から運用までを支援する。



この発表を受けて、９日の同社株は急反発しストップ高の５２０円に上昇。この日は利益確定売りで急反落しているものの、好材料への関心は根強く、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS