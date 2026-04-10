ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2026年4月10日（金）

開催地：チェイス・センター（San Francisco）

最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 103 - 119 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ロサンゼルス・レイカーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし23-28で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし49-53で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び73-82で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び103-119で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は29:39出場、12得点、2アシスト、2リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-10 13:45:09 更新