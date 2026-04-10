元エクアドル代表MFクリスティアン・ララが逮捕

元エクアドル代表MFクリスティアン・ララが、暴力的な武装強盗未遂事件に関与した疑いで逮捕された。

英紙「ザ・サン」が報じている。2006年のドイツ・ワールドカップ（W杯）にも出場した45歳の元司令塔は、事件現場の近くで警察に身柄を拘束された。現地メディアが公開した映像には、怒った目撃者たちから襲撃を受け、警察車両に押し込まれる衝撃的な様子が収められている。

事件はエクアドルの首都キトのラ・マグダレナ地区にある電化製品店で発生した。警察の発表によれば、銃器を持った約6人のグループが強盗目的で店舗に侵入。緊急通報を受けて駆けつけた警察官との間で銃撃戦が繰り広げられた。ララは店外に用意された「逃走車で待ち伏せ」していたところを、運転席に踏み込んだ警察官によって制圧され、手錠をかけられたと伝えている。

公開された逮捕時の映像では、重武装した警察官が、手錠をかけられたララを群衆から守らなければならない事態となっていた。興奮した周囲の傍観者たちは、パトカーに連行されるララの「頭を蹴り、パンチを見舞った」と報じている。警察は現場から自家製のミニライフルを含む3丁の銃器、多数の弾薬、そして奪われた電子機器を回収したと公表し、容疑者4人の身柄を確保したと指摘している。

現役時代のララは身長162センチと小柄ながら「リトル・デビル（小さな悪魔）」の愛称で親しまれ、エクアドル国内で最も前途有望な選手の一人と目されていた。2006年W杯予選のアルゼンチン戦では1ゴール1アシストの活躍で勝利に貢献。本大会のメンバーにも名を連ね、グループリーグの2試合に出場した。また、同大会の最低身長選手としても注目を集めていた。地元警察は、逮捕された4人のうち、犯罪歴がないのはララだけであると言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）