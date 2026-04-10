「チェンソーマン レゼ篇」より「レゼ」が全高約30cmのフィギュアに！4月10日10時より予約開始
【TENITOL TALL レゼ】 予約期間：4月10日10時～6月18日23時59分 発送：11月予定 価格：10,450円
作品名：劇場版「チェンソーマン レゼ篇」
フリューは、フィギュア「TENITOL TALL レゼ」の予約を4月10日10時から6月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。受注販売となり、価格は10,450円。商品の発送は11月を予定している。
本商品は、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」より「レゼ」を、フリューのお求めやすい価格帯のフィギュアブランド「TENITOL」のTALLシリーズで立体化したもの。髪にそっと触れる仕草はフリューオリジナルポーズで、あざとさの中に、どことなく切なさを感じさせる佇まいとなっている。全高は約30cm。
FURYU HOBBY MALLで本商品を購入すると、限定特典として笑顔の「表情差し替えパーツ」が付属。好みに合わせて、明るく無邪気に笑うレゼを楽しめる。【イメージ画像】 【FURYU HOBBY MALL 限定特典「表情差し替えパーツ」】
「TENITOL TALL レゼ」概要
作品名：劇場版「チェンソーマン レゼ篇」
SKU：AMU-TNL0166
価格：10,450円
販売形態：受注販売
商品サイズ：全高約300mm(台座含まない)
仕様：プラスチック製 塗装済み完成品
原型：ケイラアン(エムアイシー)
彩色：MIC
撮影：Vaistar studio
特典：表情差し替えパーツ
予約受付期間：4月10日10時～6月18日23時59分
お届け時期：11月予定
ブランド：TENITOL
商品タイプ：ノンスケールフィギュア(TALL)
予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか
(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト(C)藤本タツキ／集英社