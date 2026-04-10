【TENITOL TALL レゼ】 予約期間：4月10日10時～6月18日23時59分 発送：11月予定 価格：10,450円

フリューは、フィギュア「TENITOL TALL レゼ」の予約を4月10日10時から6月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。受注販売となり、価格は10,450円。商品の発送は11月を予定している。

本商品は、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」より「レゼ」を、フリューのお求めやすい価格帯のフィギュアブランド「TENITOL」のTALLシリーズで立体化したもの。髪にそっと触れる仕草はフリューオリジナルポーズで、あざとさの中に、どことなく切なさを感じさせる佇まいとなっている。全高は約30cm。

FURYU HOBBY MALLで本商品を購入すると、限定特典として笑顔の「表情差し替えパーツ」が付属。好みに合わせて、明るく無邪気に笑うレゼを楽しめる。

「TENITOL TALL レゼ」概要

【イメージ画像】【FURYU HOBBY MALL 限定特典「表情差し替えパーツ」】

作品名：劇場版「チェンソーマン レゼ篇」

SKU：AMU-TNL0166

価格：10,450円

販売形態：受注販売

商品サイズ：全高約300mm(台座含まない)

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：ケイラアン(エムアイシー)

彩色：MIC

撮影：Vaistar studio

特典：表情差し替えパーツ

予約受付期間：4月10日10時～6月18日23時59分

お届け時期：11月予定

ブランド：TENITOL

商品タイプ：ノンスケールフィギュア(TALL)

予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト(C)藤本タツキ／集英社