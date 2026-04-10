●夜中も度々激しい雨 降り始めからの雨量100ミリ超の所も

●地盤緩みや川の増水等に注意

●きょう10日(金)午前は天気不安定続くが 午後は空模様落ち着く

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県内は夜中の間、活発な雨雲が次々に流れ込み、度々雷を伴って激しく雨が降ったり、少々激しい突風となった所もありました。雨や風の音で、夜中に目が覚めた、という方もいらっしゃるかもしれません。

夜が明ける頃になっても、県内には引き続き活発な雨雲、雷雲が流れ込んでいて、朝の通勤通学時間帯も度々強い雨、強い突風には引き続き注意が必要です。





この24時間での雨の量は多い所で100ミリを超え、県内で今年に入ってから一番のまとまった雨になっています。

この雨に伴う、地盤の緩みや川や用水路の増水、道路冠水などにも十分注意し、危ない場所には近づかない、などの心がけもお願いします。





荒々しい天気をもたらした低気圧や前線は、このあとは次第に北日本方面に進んで県内からは離れていく見込みです。県内での雨や風は、きょう10日(金)午後ほど次第に落ち着いてくるでしょう。





きょう10日(金)の県内は、朝のうちはまだ一部、激しい雨や雷に要注意。

通勤通学の際の、普段と違う道路状況やまだ通学路に慣れない新入生の動きなどに十分気を付けて、安全第一の行動を心がけましょう。

昼頃までは雨が残りやすい天気ですが、午後は空模様は落ち着いてきて、雲多めながら少し日が差すくらいまで明るい空が戻ってくる所もありそうです。





日中の気温は20度を超える所が多く、雨上がりからは暖かさが増してくるでしょう。





雨上がりの午後は、まだヒノキ花粉の飛散に引き続きご注意ください。





あす11日(土)は日ざしタップリの陽気に。昼間はまた一段と暖かさが増し、少し動くと汗ばむほどにもなりそうです。日曜日も日中は日ざし十分のお出かけ日和ですが、週明けは再びぐずつく空模様となるでしょう。

来週も天気は小刻みに変わりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

