マガジン漫画家11人『姫騎士は蛮族の嫁』応援イラスト描く 露出多め衣装＆凛々しい姿
アニメ『姫騎士は蛮族の嫁』放送を記念して、9日発売の「別マガ」5月号に別マガ作家総勢11名からお祝いイラストが掲載された。
【画像】露出多め衣装＆凛々しい戦闘モード マガジン漫画家11人が描いたイラスト
◆掲載されているお祝いイラスト
『ふらいんぐうぃっち』石塚千尋先生
『Fate/GrandOrder -turas realta-』カワグチタケシ先生
『菌と鉄』片山あやか先生
『軍靴のバルツァー』中島三千恒先生
『29歳独身中堅冒険者の日常』奈良一平先生
『100万の命の上に俺は立っている』奈央晃徳先生
『八乙女×2』氏家ト全先生
『柊さんちの吸血事情』吉河美希先生
『終焉の魔女と世界の旅』片岡とんち先生
『将棋の渡辺くん』伊奈めぐみ先生
『ミヤジマがお知らせします。』宮島雅憲先生
■『姫騎士は蛮族の嫁』あらすじ
「くっ、殺せ！」西方最強の女騎士こと、セラフィーナ・ド・ラヴィラント。彼女は東方での戦争に敗れ、蛮族の捕虜となってしまった！敗北者であるセラフィーナに待ち受けるのは、復讐、拷問、そして陵辱の日々――…、かと思いきや！ 申し出られたのは「蛮族王との結婚」で――！？元敵同士の二人が紡ぐ本格異世界婚姻譚、開幕！！
【画像】露出多め衣装＆凛々しい戦闘モード マガジン漫画家11人が描いたイラスト
◆掲載されているお祝いイラスト
『ふらいんぐうぃっち』石塚千尋先生
『Fate/GrandOrder -turas realta-』カワグチタケシ先生
『菌と鉄』片山あやか先生
『軍靴のバルツァー』中島三千恒先生
『29歳独身中堅冒険者の日常』奈良一平先生
『100万の命の上に俺は立っている』奈央晃徳先生
『八乙女×2』氏家ト全先生
『柊さんちの吸血事情』吉河美希先生
『終焉の魔女と世界の旅』片岡とんち先生
『将棋の渡辺くん』伊奈めぐみ先生
『ミヤジマがお知らせします。』宮島雅憲先生
■『姫騎士は蛮族の嫁』あらすじ
「くっ、殺せ！」西方最強の女騎士こと、セラフィーナ・ド・ラヴィラント。彼女は東方での戦争に敗れ、蛮族の捕虜となってしまった！敗北者であるセラフィーナに待ち受けるのは、復讐、拷問、そして陵辱の日々――…、かと思いきや！ 申し出られたのは「蛮族王との結婚」で――！？元敵同士の二人が紡ぐ本格異世界婚姻譚、開幕！！
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