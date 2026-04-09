声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00〜12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。4月5日（日）の放送では、津田が七海建人の声を担当しているアニメ「呪術廻戦（じゅじゅつかいせん）」の反響について語りました。

パーソナリティの津田健次郎

＜リスナーからのメッセージ＞「津田さんを初めて知ったのは『呪術廻戦』七海建人役です。すごく渋いお声だなと印象に残りました。また、先日少し面白いことがありました。『呪術廻戦』をよく分かっていない私の母が、『技術廻戦（ぎじゅつかいせん）』や『じゅじゅ廻戦』と微妙に言い間違えていました。津田さんは面白い言い間違いをしたことはありますか？」津田：あの……「呪術廻戦」に関わる声優陣のほとんどが困っています。まず「呪術廻戦」が言いづらい。呪術師（じゅじゅつし）はさらに言いづらい。呪詛師（じゅそし）とかもね。ちょっと本当に“さ行”を並べるのをやめていただきたい（笑）。ワードが本当に難しいんです。あと、その技の説明とかも難しいんですよ。そういう意味でも、結構大変な作品ではあります。ただ、人気が凄まじい！ 僕が海外でお声掛けいただくときは、ほとんど皆さん「呪術廻戦」をご覧になっていらっしゃいましたね。「Nanamin（ナナミン）？」って言われることが多々ありました。「Nanamin？ Kenjiro？」って（笑）。「名前と顔まで覚えてくれているの!? ありがとね！」ってうれしくなりましたね。アジア圏の方も、中東圏の方も、ヨーロッパの方も、本当にいろんな方々にお声掛けいただいて「呪術廻戦」の凄さを改めて感じます。



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