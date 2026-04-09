ONE OK ROCK、アジアツアー香港公演中止を発表 上海公演に続き「予期せぬ事態」
【モデルプレス＝2026/04/09】ロックバンド・ONE OK ROCKが4月9日、公式Instagramを通じて、5月2、3日に開催予定だったアジアツアー「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」香港公演を中止することを発表した。
【写真】ワンオクライブの豪華花火演出
投稿では英語と中国語で記載された文書を公開。「誠に残念ながら、2026年5月2日と3日に香港で開催予定だったONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026の公演は中止となりました」と発表。中止の理由については、「アーティストと主催者の双方の力ではどうすることもできない予期せぬ事態によるもの」と説明し、「最善を尽くしたにもかかわらず、これらの問題は解決できず、公演は中止せざるを得なくなりました。コンサートを楽しみにしていたファンの皆様に心からお詫び申し上げます」と謝罪した。
ONE OK ROCKは3月6日に、5月9日に開催予定だった同ツアーの上海公演を中止することを発表していた。
同ツアーは、2月21日のバンコク公演よりスタート。ソウル・台北などを巡り、5月16日のジャカルタ公演でファイナルを迎える予定だ。（modelpress編集部）
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◆ONE OK ROCK、香港公演中止を発表
投稿では英語と中国語で記載された文書を公開。「誠に残念ながら、2026年5月2日と3日に香港で開催予定だったONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026の公演は中止となりました」と発表。中止の理由については、「アーティストと主催者の双方の力ではどうすることもできない予期せぬ事態によるもの」と説明し、「最善を尽くしたにもかかわらず、これらの問題は解決できず、公演は中止せざるを得なくなりました。コンサートを楽しみにしていたファンの皆様に心からお詫び申し上げます」と謝罪した。
ONE OK ROCKは3月6日に、5月9日に開催予定だった同ツアーの上海公演を中止することを発表していた。
◆ONE OK ROCK、2月21日からアジアツアー開催していた
同ツアーは、2月21日のバンコク公演よりスタート。ソウル・台北などを巡り、5月16日のジャカルタ公演でファイナルを迎える予定だ。（modelpress編集部）
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