歌手でタレントの堀ちえみさんが2026年4月7日にブログを更新し、持病の腰痛について「大きな発見」があったことを報告した。

「何事も、諦めないで続けることが、大事なんだなぁと」

堀さんは6日にレコーディングで「約6時間歌った」とブログで報告していた。

7日には「おはようございます」と題したエントリーを公開し、「昨日のレコーディングでは、かなり歌いましたが、朝起きた時の腰へのダメージは、全くと言っていいほどありません 嬉しい！」と伝えた。その理由は、

「腰が痛かったときに、脚（特に膝）を上手く使って歌えば、上半身の力が抜けていい感じで、ラクに声を飛ばせるということを知りました。腰が痛かったからこそ、身体が勝手にそう持って行ったのだと思いますが、これが大きな発見でして...」

と分析している。堀さんは「痛い経験や苦しみから、生まれることは多い」とみて、下記のように前向きな思いを記した。

「そんな嫌な思いも全て、マイナスだけで終わらせなければ、無駄なことなんてひとつもないなと、心から思える時があります。そのためにも何事も、諦めないで続けることが、大事なんだなぁとそう...つくづく思うのです。さぁ！今日は歌のステージ。頑張ろう」